El consumo de combustibles en Santa Cruz descendió 2,16% en el mes de septiembre de este año, comparado con igual período de 2024.

El dato se desprende del informe mensual elaborado por el portal especializado surtidores.com, que analiza la venta al público en todo el país.

De esta forma, el total de las estaciones de servicios santacruceñas despacharon 17.283 m3 durante el noveno mes del año, lo que significa 382 m3 menos que en 2024. Con este resultado, Santa Cruz se ubicó entre las seis jurisdicciones con desempeño negativo junto con Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Corrientes y Jujuy.

Crece la brecha con el promedio nacional

Mientras la demanda local retrocedió, el promedio nacional mostró un aumento del 4,79% interanual, impulsado por la fuerte suba de las naftas y gasoil Premium.

En septiembre se comercializaron en Argentina 1.376.837 m3, frente a los 1.313.874 m3 del mismo mes de 2024.

Las provincias con mejor desempeño fueron Santiago del Estero (+10,81%), Buenos Aires (+10,23%) y San Juan con +8,83% interanual.

Predominan los combustibles Premium

El informe detalla que los combustibles de mayor calidad continúan siendo los de mayor crecimiento, pese a la creencia que, por el bolsillo, masivamente había un mayor vuelco al combustible más económicos como la nafta Súper o el diesel común.

Nafta Premium: +16,22% interanual

+16,22% interanual Gasoil Grado 3: +12,64%

+12,64% Nafta Súper: +4,11%

+4,11% Diesel Grado 2: -3,96%

La preminencia de la petrolera nacional

El hecho de tener una vasta presencia territorial, ayuda para que la petrolera estatal YPF, concentre el 55% del total de ventas con 756.794 m3 comercializados.

El 45% restante se distribuyó, principalmente, entre Shell (311.644 m3), Axion Energy (166.860 m3) y Puma Energy (75.649 m3).

Una particularidad, el destacado crecimiento de pequeñas marcas surgientes, como Gulf Oil que registró en septiembre un incremento en sus ventas del 47,7% interanual.