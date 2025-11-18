Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del acto y la firma del decreto que habilitó la entrega de las exáreas de YPF a las nuevas operadoras en Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, representantes de tres de las empresas que se harán cargo de las mismas hablaron en conferencia de prensa con La Opinión Austral y otros medios presentes.

Carlos Gilardoni, presidente y CEO de Quintana; Gustavo Salerno, vicepresidente y CEO de Patagonia Resources y Silvana Chacra, vicepresidenta de Roch, dieron un discurso con un claro mensaje apostando a la provincia y a reactivar la productividad de las áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Los ejecutivos remarcaron que ven en Santa Cruz una oportunidad estratégica para crecer, pero también un desafío que exige alineación plena entre Estado, empresas y sindicatos.

Consultado sobre las oportunidades de negocio, Gustavo Salerno planteó que el desembarco en las áreas concesionadas exige una reingeniería profunda. “La oportunidad es enorme, pero el desafío también. Debemos equilibrar lo social con un plan productivo que haga sustentables las áreas. Necesitamos trabajar codo a codo con YPF y FOMICRUZ. Si todos vamos en la misma dirección, las expectativas se pueden cumplir”, sostuvo, dejando claro que el primer paso será conocer con precisión el estado real de cada yacimiento.

En la misma línea, Carlos Gilardoni subrayó la trayectoria de Quintana en la provincia: “Estamos en Santa Cruz desde 1992. Para nosotros es un orgullo que el gobernador y su equipo confíen nuevamente en nuestra empresa. Lo que firmó el presidente Milei respecto a retenciones para campos maduros es el incentivo que el sector necesitaba para volver a ser rentable”. Según el ejecutivo, los equipos técnicos ya trabajan en Caleta Olivia junto al personal recientemente incorporado para acelerar la reactivación de pozos y realizar tareas de pulling como primer eslabón operativo.

Cuando se les consultó por la Ley 90/10, ambos empresarios enviaron una señal clara al ámbito laboral. Gilardoni fue contundente: “Estamos priorizando la mano de obra local. Necesitamos técnicos que quieran quedarse en la provincia y construir futuro en la actividad”. Salerno complementó: “Nos reunimos con los sindicatos y entendemos que conocen la situación crítica de las áreas. Su apoyo será esencial para que la actividad vuelva a ser sustentable”.

El capítulo de regalías también tomó protagonismo. Gilardoni respaldó la iniciativa que el gobernador Claudio Vidal adelantó para incentivar la producción de pozos de baja productividad, ante la consulta del enviado especial de La Opinión Austral, Gustavo Argañaraz: “Un pozo que produce un metro cúbico por día —y hoy hay muchísimos—, si se rompe no se repara más. Vestir un pozo cuesta una fortuna y así entramos en una espiral descendente. La nueva ley es clave para que vuelvan a ser rentables. Las regalías pueden ser las que sean, pero si el pozo no produce, no sirve. Necesitamos ese estímulo para ponerlos nuevamente en marcha”.

Los empresarios cerraron la conferencia con un mensaje de gestión pura: foco en eficiencia, reglas claras y articulación público-privada, con todos los actores empujando en la misma dirección.