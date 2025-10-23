Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional Leonardo Roquel por el PRO Santa Cruz -con la lista “Propuesta republicana”- cerró su campaña electoral recorriendo distintos barrios de Río Gallegos. En este contexto, aseguró que en los comicios del 26 de octubre “la gente va a votar para defender a nuestra provincia, para cambiar las cosas y dejar atrás un modelo que no da respuestas”.

Durante los últimos días, “Leo” intensificó sus actividades en varios sectores de la capital provincial, dialogando con familias, comerciantes, jubilados y jóvenes. “La recepción en la calle fue muy buena y hay algo que se siente: la gente quiere participar y no resignarse. No ir a votar es favorecer a los que hoy gobiernan, y la mayoría quiere un cambio real”, señaló.

Resaltó que la abstención electoral no resulta neutral y que este domingo será una jornada clave para definir el rumbo de la provincia. “Si no vas a votar, terminás dejando que decidan por vos. Es el momento de hacernos escuchar, de defender Santa Cruz y de apostar a un futuro distinto”, afirmó.

En ese sentido, buscó canalizar el voto de quienes no se sienten representados por los dos polos tradicionales, subrayando que existe “una alternativa distinta” que pretende construir un camino nuevo para la región.

El aspirante a diputado nacional aseveró que, de ser elegido, trabajará para conformar un bloque patagónico en el Congreso de la Nación, con el objetivo de defender los intereses de la provincia: “Vamos a pelear por un presupuesto federal, por el subsidio al gas, por nuestras obras y por cada peso que le corresponde a Santa Cruz”.

Además, destacó que respaldará reformas orientadas al desarrollo productivo y a la creación de empleo, pero advirtió que no apoyará medidas que recorten derechos de los trabajadores ni de los jubilados.

“Estuvimos cara a cara con los vecinos, escuchando, compartiendo ideas y propuestas. Ese es el camino que queremos llevar al Congreso: trabajar desde el territorio, con la gente y para la gente”, concluyó el dirigente radical.

