Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, habló con La Opinión Austral sobre las definiciones que tomará el Partido Justicialista de Santa Cruz de cara a las elecciones a diputado nacional del próximo 26 de octubre.

En primer lugar señaló que el nombre del frente electoral que integra el justicialismo –Fuerza Santacruceña– “sintetiza nuestra identidad, la de cada santacruceño y santacruceña”.

“Muestra cómo hemos trabajado y esforzado, como de a poco fuimos creando este vínculo distinto con lo nacional y provincial. El estilo que queremos llevar adelante es con el diálogo, no en los dichos sino en los hechos”, remarcó.

Apostando a un Estado presente, precisó que “debe existir una puerta de ingreso para que emprendedores, clubes deportivos, las instituciones y las gestiones tengan espacio y apoyo de parte del municipio”.

Las elecciones de medio término serán el 26 de octubre próximo.

Definiciones

Sobre la definición del candidato que representará el justicialismo de Santa Cruz en el Congreso de la Nación, señaló que es posible que el nombre se conozca sobre la finalización del plazo electoral.

Además, detalló que habla a diario con el intendente de El Calafate, Javier Belloni, para aportar a la estrategia electoral del PJ Santa Cruz.

“No desconocemos el contexto que estamos viviendo en la Provincia de Santa Cruz, apostamos a buscar la síntesis de todos los compañeros y compañeras“; “será un peronista el que encabece la lista, eso no va a cambiar. No vamos a buscar gente prestada“.

Así, detalló que el objetivo al definir el candidato o candidata para las elecciones a diputado nacional que se celebrará el próximo 26 de octubre es “proponer los mejores hombres y mujeres a los santacruceños en esta elección que es tan importante”.

Daniel Roquel, presidente del Comité Provincia de la UCR.

UCR

Recientemente Daniel Roquel, presidente de la UCR Santa Cruz dijo en una entrevista por LU12 AM680: “Me quedaré en mi casa en estas elecciones”, mostrando el descontento del rumbo electoral que tomó el partido al definir en su Convención integrar el frente electoral “Por Santa Cruz”.

“Es una pena, hay que fortalecer la participación ciudadana y que cada espacio político pueda presentarse en las elecciones con sus mejores candidatos”, señaló Grasso en sus declaraciones a La Opinión Austral.

“El radicalismo tiene mucha gente valiosa para proponer y no es la que está en el SER, los que están en ese partido forman parte de otro espacio, tiene otra formación e ideología”, agregó.

“Ojalá quieran venir con nosotros y que podamos sintetizar el pensamiento de una ciudad y una provincia más justa e igualitaria”, “no podemos seguir con promesas incumplidas que prometen muchas cosas y cuando ganan no cumplen nada”, advirtió.