Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La economía argentina atraviesa una fase crítica: la morosidad alcanzó niveles récord y la cadena de pagos empieza a quebrarse. Ya no es solo falta de consumo: empresas y familias están asfixiadas por las deudas.

La Patagonia no escapa a esa realidad. La licenciada en Economía, Karina Franciscovic, señaló a La Opinión Austral como un claro síntoma que Santa Cruz es la tercera provincia de Argentina con mayor cantidad de personas con pluriempleo. “Esto marca la necesidad de mayores ingresos para sostener un mínimo de nivel de vida”, advirtió.

Hoy se registra una mayor utilización de billeteras virtuales con dinero de libre disponibilidad. Los usuarios entienden que esto genera una renta. Sin embargo, la inflación actual es más alta que la tasa ofrecida.

Con un dinero “disponible” cada vez más escaso, crece la morosidad en las deudas adquiridas.

“Hay tasas reales negativas, no positivas“, dijo. Para el pequeño emprendedor o la clase media que utiliza dinero de corto plazo, el resultado es que “cuando saca el dinero, compra menos que cuando lo recibió”.

Esta dificultad impide sostener el ingreso sin que se devalúe. La pérdida de valor real afecta la compra de insumos y comida. Resulta difícil alcanzar objetivos básicos como la subsistencia, el alquiler, entre otros gastos necesarios.

Existen variables cualitativas alarmantes en los informes actuales. “Mucha gente está utilizando los medios de financiación como puede ser una tarjeta de crédito para comprar alimento”, afirmó.

“Si se financia la comida, el ingreso mensual no alcanza para cubrir simultáneamente el alquiler, los servicios y la alimentación. Se produce un retroceso de pérdida real contra la inflación”, explicó.

“No es que se esté planificando una inversión o compra de un electrodoméstico… es ‘no tengo en la heladera comida, utilizo la tarjeta'”, describió. Al mes siguiente se debe pagar la comida del mes anterior más el consumo corriente.

La economía argentina atraviesa una fase crítica: la morosidad alcanzó niveles récord y la cadena de pagos empieza a quebrarse. Ya no es solo falta de consumo: empresas y familias están asfixiadas.

Salvo que la sueldo aumente más que el costo, con el esquema actual muchos argentinos pasan gastos corrientes al futuro. Esto genera un endeudamiento cada vez más difícil de sostener. En los núcleos de cuentapropistas, se observa una acumulación de deudas fragmentadas.

Los usuarios contraen deudas con tarjetas, préstamos y adelantos bancarios simultáneamente. Cada instrumento tiene tasas de interés distintas y se pierde la capacidad de pago.

Recomienda unificar la deuda y buscar la mejor tasa de mercado. “La tarjeta de crédito generalmente es la tasa más alta de todos los endeudamientos“, advirtió.

Muchos ciudadanos acceden a la bancarización y billeteras virtuales. Todas permiten sacar adelantos pequeños. “La suma de los poquitos, no es tan poquito”, indicó. Agrego que los argentinos no tienen educación financiera suficiente.

“Las grandes empresas y cadenas de supermercados poseen sus propios sistemas de financiamiento. Tener cinco o seis instrumentos en bancos diferentes aumenta el costo de mantenimiento. Estos costos no siempre se perciben con facilidad”, alertó.

Las deudas impagas de la tarjeta de crédito no pueden ser cobradas por la vía ejecutiva.

La educación financiera ayudaría a entender el contexto, pero existe una cuestión de escasez. “La inflación se frena porque no hay consumo ni circulación de dinero, que la gente no pueda consumir es un problema, porque el alimento es consumo, la vestimenta es consumo, la educación es consumo“, enfatizó.

Detrás del dato abstracto del achicamiento del consumo, al ciudadano promedio le cuesta comprar medicamentos y alimentación. Algunos adultos mayores están empezando a “dosificar sus dosis” de remedios.

“El médico te dijo ‘tienes que tomar 1 gramo’ y estás tomando 0,5 porque no te alcanza para después comprar el medicamento”, relató. Esto impactará en el sistema de salud y provocará mayores enfermedades.

Franciscovic observa que la economía social intenta emprender, pero no se achican impuestos, obligaciones ni servicios. Sostener un emprendimiento en estos términos es complejo.

Patagonia

La Patagonia no está ajena a la realidad nacional. Aunque la provincia se compare con otras, el retroceso general es grande. En Santa Cruz, variables como los servicios públicos estuvieron subsidiados mucho tiempo.

La quita de beneficios en el gas afecta el consumo y su vez a la actividad productiva. Es un costo que se traslada al precio. Si no hay aumento de sueldos, y a la vez hay menos oportunidad de trabajo.

El dato del pluriempleo es central. Se puede estar por encima de la media en indicadores de pobreza, pero también en pluriempleo. Esto significa que hay gente con dos y tres trabajos.

“¿Cuánto tiempo una persona puede trabajar 12, 14 y 16 horas por día?”, cuestionó. Esta situación genera problemas en los entornos familiares y el cuidado de los niños. Las condiciones de vida del ser humano están empeorando.