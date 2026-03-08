Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Jorge Cicuttin

En estos días, todo hace pensar que dos poderes se han consolidado en la administración de Javier Milei. Uno interno y otro externo, pero ambos de gran importancia en la marcha del gobierno, tanto en lo político como en lo económico.

En el frente externo está muy claro que el protagonismo del presidente estadounidense Donald Trump, su marcha hacia una guerra implacable en Medio Oriente y la determinación de influir directamente en los gobiernos de la región, hacen que esta postura de seguir sin cuestionamientos la estrategia mundial de Washington marcará el gobierno de Milei, quien en este momento está en Estados Unidos reafirmando esta dependencia política y económica.

Quizá la potencia de los bombardeos en Medio Oriente no dejan mucho lugar en cuanto al protagonismo a otra disputa que se da en el gobierno argentino, y que tiene que ver con cambios en la estructura interna de lo más alto del poder.

Karina Milei, hermana del primer mandatario y secretaria general de la Presidencia, quedó instalada esta semana como el eje central en la Casa Rosada. Los cambios, nada menor, en el Ministerio de Justicia terminó de sellar su nuevo rol en el gobierno. En otra jugada de ajedrez, Karina vuelve a correr a Santiago Caputo del lugar de toma de decisiones en aspectos claves de la administración. Su intervención en la Justicia marca esta tendencia.

No es nada menor hacia el futuro. El nuevo ministro, Juan Bautista Mahiques, tendrá en sus manos la tarea llenar la mayor cantidad de vacantes de jueces y fiscales a lo largo del país. En la actualidad, hay 203 ternas de jueces que el Poder Ejecutivo tiene en su poder para remitir a la Comisión de Acuerdos del Senado. También hay 174 vacancias en fiscalías que deben resolverse con urgencia.

Redefinir el Poder Judicial es una tarea nada menor. Los hermanos Milei lo saben.

El poder de Karina también se está viendo en el Congreso, donde el oficialismo, más allá de los triunfos en estas sesiones extraordinarias que acaban de finalizar, tendrá un año complejo en materia de reformas y alianzas.

En este punto, la ya indisimulada disputa con la vicepresidenta Victoria Villarruel va dejando lugar a otra relación compleja, que es la de Karina Milei con Patricia Bullrich. El protagonismo de esta última y sus aspiraciones electorales generan sospechas en cada paso que da en el Congreso y las alianzas que va tejiendo para conseguir los votos para aprobar los proyectos del oficialismo. Estos recelos internos no serán nada menor a la hora de negociar las reformas que Milei buscará en este 2026.

Estas disputas internas no se dan en el plano externo. El gobierno de Javier Milei está totalmente alineado con las políticas y estrategia mundial que lleva adelante Donald Trump.

El mandatario estadounidense así lo entiende y no pierde oportunidad para remarcárselo a Milei.

“Yo lo respaldé, no se supone que respalde a personas, pero respaldo a alguien cuando me cae bien. Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”, señaló Trump frente a Milei el mes pasado.

Este fin de semana, remarcó: “Algunos presidentes aceptaron ese apoyo y finalmente obtuvieron una gran victoria, (Milei) perdía un par de puntos y subió como un cohete”, añadió Trump, siempre recordándole al argentino su crucial apoyo en las elecciones legislativas del 2025.

El Gobierno tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional, un vínculo político, económico-financiero y estratégico que también se apalanca en la sintonía personal entre Trump y Milei.

Las finanzas argentinas y el comportamiento del dólar no serían lo mismo sin las espaldas del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta alianza y dependencia pasa tener importancia en lo militar, y no solo en Medio Oriente, este fin de semana se dieron algunas definiciones sobre el rol de los militares que no son las habituales.

Al presentar el “Escudo de las Américas”, Trump señaló que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”, añadió el mandatario norteamericano, en un discurso de unos 40 minutos. Luego, Trump firmó una proclamación a la que adhirieron con su firma el resto de los líderes presentes, entre ellos Milei.

Según detalló Trump, la iniciativa busca utilizar fuerza militar para desmantelar las redes criminales que operan en la región. “El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, aseguró.

“¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos, directo al salón de la casa [de los narcos]. Y pondremos fin a ese integrante del cartel”, dijo Trump.

¿Cómo se traslada esta invitación a la realidad de cada país?

El denominado “Escudo de las Américas” también le sirve a la administración Trump para reforzar su activo rol en la región con países que considera “aliados y amigos” y robustecer un contrapeso al avance de China en los últimos años.

Este protagonismo de Trump en la vida de los argentinos quedó reflejada en un hecho que generó mucha polémica en el país: la imagen de Lionel Messi en la Casa Blanca. La fotografía de Trump con Messi en un contexto bizarro que mezcló al fútbol con los bombardeos en Medio Oriente y una futura invasión a Cuba, repercutió en la Argentina especialmente por la actitud del capitán de la Selección argentina: aplaudiendo y sonriendo ante las definiciones de política militar de Trump.

En la Argentina, esa imagen volvió a reavivar una grieta siempre presente. “Diego Maradona no se hubiera prestado a una jugada así”, dicen muchos. La grieta, siempre la grieta.

