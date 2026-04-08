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Este miércoles el gobernador Claudio Vidal recibió en Santa Cruz a los CEO’s y presidentes de 14 compañías petroleras que operan en la provincia, para comenzar a trabajar en un programa de inversión, desarrollo y empleo denominado “Programa más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero Santacruceño”.

Con esta propuesta se busca sostener y aumentar la producción, a través de un esquema de incentivos, un paso importante en la política energética de la provincia. La iniciativa establece un trabajo conjunto entre la provincia y las empresas operadoras. Además, se hace especial hincapié en las cuencas maduras que tienen un declino natural, con pozos que deben transformarse en operativos con la implementación de nuevas técnicas de producción. También en el no convencional como Palermo Aike.

Decisión estratégica

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, aunque previamente habían tenido un encuentro en la residencia oficial que duró algo más de una hora. El gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Leguizamón; el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el resto de su Gabinete.

Primera fila, de derecha a izquierda: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis (YPF); Juan Martín Bulgheroni y Horacio García (Pan American); y Hugo Eurnekian (CGC). Segunda fila de derecha a izquierda: Santiago Egurza, Jorge y Juan Neuss; Gustavo Salerno (Patagonia Resources); y Silvana Chacra (Roch).

Según se subrayó, se trató de la primera vez que asistían 14 CEO’s o presidentes de empresas petroleras a un acto en la provincia. Entre los directivos, estuvieron Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum; como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Asistieron además Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera.

En esta jornada, el programa “Más producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño” fija reglas claras para recuperar la producción de un sector que impacta fuertemente en las regalías provinciales, que incluye, entre otros puntos, la rebaja de regalías, atadas a planes de inversión concretos. Lo que fue definido por el gobierno como una iniciativa estratégica orientada a incrementar la producción, promover inversiones y generar empleo en una de las principales actividades económicas de la provincia.

Trabajo en equipo

Durante el acto, Claudio Vidal agradeció la presencia de los representantes de las operadoras petroleras y destacó la importancia de lo acontecido. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto y puso de manifiesto que “tomar este tipo de decisiones es parte de lo que tenemos que hacer y más aún cuando trabajamos para que nuestra provincia pueda salir adelante”.

El gobernador suscribiendo el programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero Santacruceño”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, hizo un repaso de la historia de la actividad hidrocarburífera y económica de Santa Cruz, señalando que el resultado final de ese proceso lamentablemente fue el colapso del Estado, el cual no puede enfrentar la totalidad de la demanda del sistema. “Santa Cruz es la segunda provincia en la distribución del capital mundial del país. Lo ilógico de todo es que una de las provincias más ricas por la cantidad de recursos que tenemos, haya tenido un resultado final como el que hoy tenemos y eso se debe a que no hay valor agregado”, aseguró.

Por otra parte, Vidal dijo que “la única forma de poder salir adelante es por el trabajo y el producto”. “Este gobierno dice claramente que la base de la economía es la producción, el trabajo y el desarrollo”, amplió. Otro tema al que se refirió Vidal en su discurso, es al desarrollo de Palermo Aike. “Apostamos fuerte a la Formación D-129 y a la exploración de Palermo Aike. Es hora de compartir información y experiencias para multiplicar la producción”, precisó.

“Generar empleo”

Por su parte el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, realiza un balance de la reconfiguración del sector hidrocarburífero en Santa Cruz tras la decisión de YPF de concentrarse en el desarrollo no convencional, lo que implicó la cesión de áreas históricas a la provincia luego de más de ocho décadas de operación.

“Es el momento de llevarlo adelante, generar empleo, mayor actividad económica directa e indirecta”, aseguró el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez.

En este escenario, atravesado por factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del precio del barril, resaltó la decisión del gobernador Claudio Vidal de impulsar una política activa para dinamizar el sector mediante este programa que propone más producción y más trabajo, orientado a incrementar inversiones, producción y empleo.

“Es el momento de llevarlo adelante, generar empleo, mayor actividad económica directa e indirecta”, aseguró Álvarez, haciendo hincapié en que el impacto trasciende la industria y se extiende a toda la comunidad a través de encadenamientos productivos.

“Hay mucho potencial”

Por su parte, Hugo Eurnekian, Chief Executive Officer de CGC, agradeció la convocatoria del Gobernador Claudio Vidal para trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de la actividad y reconoció el “esfuerzo es muy importante de la provincia para bajar regalías para incrementar la actividad y la producción” lo cual se alinea “los objetivos de toda la comunidad y la industria”.

“Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer”, apuntó Hugo Eurnekian de CGC. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El empresario reconoció que en el contexto actual que vive la Industria se han vivido desafíos, y que han salido fortalecidos. Indicó que si bien, desde el ámbito internacional se focaliza el interés en Vaca Muerta “también se pregunta por el convencional, por Palermo Aike, lo que abre una ventana de oportunidad muy interesante”. “Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer”, apuntó.