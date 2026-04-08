Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de la finalización del acto de presentación del programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, CEOs de las operadoras hidrocarburíferas que operan en Santa Cruz brindaron una conferencia de prensa en el Salón Gregores de Casa de Gobierno.

Luego de que tomase la palabra el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue el turno del CEO de CGC, Hugo Eurnekian.

“El plazo arranca el 1° de mayo, tenemos que trabajar en presentar los planes para poder adherir e incrementar esa actividad lo antes posible. Si a algo nos dedicamos es a producir petróleo y gas, esto nos ayuda y nos beneficia para seguir apostando, creciendo y tratando de incrementar esa actividad”, manifestó.

En cuanto a la rebaja de regalías, indicó que “es del 3%. Hay distintas concesiones que están a distintos niveles”.

“Estamos atravesando un ciclo que fue muy desafiante”. HUGO EURNEKIAN,CEO DE CGC

Eurnekian afirmó que “es una medida muy importante y muy relevante, pero me parece que hay que destacar también que esto se apoya en un trabajo que viene de hace rato y creo que hay que destacar como industria y como comunidad que se den muchas cosas alineadas”.

“Esta es una industria en la que se invierte a muy largo plazo y en ese largo plazo se vive en muchos ciclos, ciclos buenos y ciclos más difíciles. Estamos atravesando un ciclo que fue muy desafiante y vimos muchas cosas virtuosas al poder trabajar en conjunto como industria, contrapartes alineadas en defender la industria y trabajar para salir más fortalecidos de esto”.

“Hemos trabajado muy fuertemente para mejorar la productividad, la productividad de los equipos de pulling y demás, ha mejorado enormemente. Hay mucho trabajo mancomunado, empresas operadoras, empresas contratistas, sindicatos, es un trabajo muy relevante. Hemos tenido también el apoyo del gobierno nacional que ha bajado las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional”, repasó.

“Hay un marco también internacional, donde hoy salimos afuera y vemos interés internacional en empezar a invertir en la Argentina. En todo ese trabajo que se viene haciendo esta medida (del gobierno provincial) termina de mejorar el contexto para, si Dios quiere, empezar un ciclo positivo”, analizó.

“Hemos tenido también el apoyo del gobierno nacional que ha bajado las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional”. HUGO EURNEKIAN, CEO DE CGC

“Sin dudas un contexto internacional como el que está pasando en Medio Oriente, cambia un poco las reglas del juego a nivel mundial, a Argentina con recursos, el mundo empieza a mirarla como un destino de inversiones, se nos abre una oportunidad muy interesante”, destacó.

“Esta resolución es un espaldarazo enorme, se suma al trabajo en conjunto y creo que eso es lo más destacable, el trabajo del gobierno provincial, gobierno nacional, sindicatos, empresas contratistas y operadoras todos juntos detrás de este objetivo de defender a la actividad”, completó.

La apuesta a Palermo Aike

Respecto a Palermo Aike, Eurnekian manifestó: “Venimos trabajando en Palermo Aike hace muchos años, lo primero que hicimos fue intervenir esos pozos verticales y fracturarlos, esos fueron los primeros indicios, ver que la roca se puede fracturar y que después de fracturarla, devuelve hidrocarburo. Esos pasos de estudio y conocimiento de la roca son muy importantes. Después, el esfuerzo que hicimos con YPF en conjunto del primer pozo horizontal, nos dio mucho más conocimiento de la roca”.

“La exploración de un no convencional es una exploración que requiere mucho más capital y mucho más tiempo. Nosotros creemos que Palermo Aike es una oportunidad enorme, pero no hay una empresa que venga acá a decir: ‘Yo lo exploré, yo lo encontré’”, remarcó.

En este sentido, continuó diciendo que “cada paso que se vaya dando, nos va a agregar mucha información, mucho conocimiento y así, empezar a ver cómo sigue ese proceso, que es un proceso de exploración casi científica, de entender una roca, la geología y cuál es la forma económica de desarrollarla”.

“Como dijo Horacio (Marín), después de que uno hace la exploración y tiene conocimiento, hay que trabajar en la superficie, en las regalías, en los costos, en cómo optimizamos las empresas de servicio, la operación y podemos llegar a un costo que haga que lo que la roca puede dar, sea económico. Hoy, todavía estamos en un paso más científico de entender la roca y qué es lo que puede la roca dar”, expuso.

Consultado sobre los tiempos, remarcó: “Al ser un proceso de exploración y tener un componente de conocimiento científico muy alto, uno no puede decir: ‘Eso va a pasar el primero de julio del 29’ porque esto se basa en aprendizajes, en aciertos y errores. Es un proceso exploratorio que tenemos que ir recorriendo, es capital recontra intensivo que tiene un riesgo enorme, pero si una empresa como YPF está apostando y va a invertir un montón de capital para tomar ese riesgo es porque alguna posibilidad de que tenga algún fruto ve”.

Eunekian sostuvo que “decir cuándo va a suceder eso y cuándo vamos a tener el conocimiento y el éxito en dar con la tecla de cuál es el horizonte que hay que ir a navegar horizontalmente, cuál es la receta de la fractura, qué tipo de arena, a qué caudal hay que bombear, con qué mezcla de agua… es una cantidad de cosas que uno no sabe cuándo y si algún día vamos a encontrar, creemos que sí, por eso apostamos y apostamos con capital que hundimos a riesgo, pero el tiempo no lo sabemos”.

Cerrando, afirmó: “Hay muchos indicios buenos, vamos a recorrer un camino que seguramente va a ser de muchos años, de mucho capital y de traer muchos inversores y traer muchas empresas porque nadie solo lo va a hacer esto, pero es un camino en el que hay que ser consistente”.