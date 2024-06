Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana cerró en Santa Cruz con los desafíos que impusieron las inclemencias del tiempo ante una nevada que afectó a más del 85% del territorio provincial y hacía décadas que no ocurría un fenómeno climático de esas características. La sensación térmica ascendió -en varias jornadas- hasta los -20° en algunas regiones de la provincia con acumulados de nieve entre 40 y 50 centímetros.

Las intensas nevadas azotaron el sur de la Patagonia, inicialmente fueron fuertemente afectadas Santa Cruz y Chubut, luego el alerta del Servicio Meteorológico nacional se extendió a Tierra del Fuego y más tarde a Neuquén, Río Negro y La Pampa.

En este escenario, el gobernador Claudio Vidal avanzó en una serie de gestiones ante el Gobierno nacional garantizando la llegada de insumos a Río Gallegos, la labor del titular del Poder Ejecutivo se concretó en la Ciudad de Buenos Aires en un diálogo con los integrantes del Gabinete del presidente de Argentina Javier Milei, entre ellos Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano; Guillermo Francos, jefe de Gabinete y Luis Petri, ministro de Defensa.

Se trata de una gran variedad de insumos que tienen como objetivo brindar contención a los santacruceños que fueron afectados por el frío extremo en las dos última semanas, se destacó insumos para los hospitales, alimentos y ayuda humanitaria para Desarrollo Social, entre otras áreas inmediatas. La ayuda será dispuesta para todas las localidades santacruceñas con el foco puesto en la población rural.

Arribo

El mandatario viajó desde el centro del país en el Hércules que transportó hasta el sur la carga, a su arribo a Río Gallegos se mostró preocupado por la difícil situación que atraviesa Santa Cruz, con especial foco en los pueblos rurales y sectores más vulnerables.

El Hércules a punto de partir desde Buenos Aires con destino a Río Gallegos, el gobernador participó de las labores llevadas a cabo.

“Los insumos fueron fiscalizados por el Poder Ejecutivo, mientras que las áreas de Seguridad y el Ejército Argentino se ocuparán del traslado de la mercadería” a los lugares dispuestos.

“Algunos nos planteaban por qué no traíamos la ayuda por vía terrestre y la verdad que la Patagonia está afrontando un temporal durísimo“, señaló en primera instancia el mandatario santacruceño, quien agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional y la predisposición del Gabinete con quien mantuvo una “excelente recepción y diálogo”.

“En los próximos días están haciendo otro viaje de ayuda, alimentos no perecederos, ropa de abrigo. Nos brindan un ATN (Aportes del Tesoro Nacional) de $ 3.000 millones que va a servir justamente para enfrentar esta situación. Recién estamos comenzando el invierno y es durísimo“, aseveró.

El Hércules de las Fuerzas Armadas arribó a suelo santacruceño el pasado viernes y trajo al gobernador además de los insumos y la ayuda solicitada.

Del trabajo articulado con la Nación y del Comité de Emergencia aseguró que “todo está activado y está funcionando de acuerdo a lo que se preveía, se está trabajando muchísimo“. Recordó que “este clima nos agarra justo en una situación difícil de la provincia a la que, por muchos años de falta de inversión y malas gestiones, le falta infraestructura, y hoy queda demostrado el estado de las rutas, los caminos, los entes provinciales, las empresas estatales”.

Se mostró preocupado al indicar que “algunos sectores sólo se dedican a criticar, mientras nosotros estábamos gestionando desde Buenos Aires ayuda para nuestra gente, para nuestro pueblo, para los vecinos que no tienen para comer, que no tienen calefacción, del otro lado, la pequeña oposición en la Cámara de Diputados no quería sesionar”. En la séptima sesión, no se llevó adelante, se trataría la Emergencia Climatológica.

“Me tienen preocupado los barrios más vulnerables. Yo sé que hay gente que la está pasando mal. Me duele en el alma y por eso pido un poco más de responsabilidad política. Basta de tanta crítica y que se pongan a trabajar”, recordó.

Destacó que el “plan de contingencia ya está diseñado, agradeció al equipo de trabajo que desempeña tareas para dar respuesta a la temporada invernal. “Están trabajando muchísimo día y noche. No es fácil enfrentar este temporal y la situación que está en nuestra provincia, pero gracias a ellos y a todo el equipo. Hay mucho por hacer de acá para adelante”.

Sector productivo

Además de la crisis climática, el mandatario fue recibido por el presidente de YPF, Horacio Marín, y le expresó su preocupación por la caída de la producción de hidrocarburos en la provincia y le pidió no detener la actividad industrial, mientras la compañía avanza en su retirada de los yacimientos de explotación tradicional.

El gobernador Claudio Vidal fue recibido por el presidente de YPF, Horacio Marín; el interventor de YCRT, Thierry Decoud, y por el jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos.

Además, se reunió con el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, y le manifestó un pedido de parte de los desocupados de la empresa, para que la minera estatal y el Gobierno nacional regularicen el Régimen Especial para los trabajadores del yacimiento y de los servicios ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

“Los trabajadores pasivos reclaman que ANSES absorba el pago completo de la jubilación, que hoy se abona en forma conjunta entre la empresa y la citada agencia nacional”, informó provincia. Se recordó que el decreto nacional 1474/2007 homologó actas de acuerdo entre representantes sindicales, ANSES y la empresa. En las actas y decretos firmados se estableció que el sector percibiría mensualmente un importe dinerario con carácter de complemento jubilatorio; cuyo monto se establecería para cada caso individual, para que, de tal modo, se garantice a cada jubilado un ingreso mensual equivalente al 82% de las remuneraciones normales y habituales que correspondan a su categoría de revista en la actividad.

Articulación

Las gestiones incluyeron la solicitud al Estado Nacional para comprometer mayor presencia en la articulación de la administración nacional con distintos entes, como por ejemplo Vialidad Provincial. En ese caso, además de la firma del convenio que restituyó los aportes de fondos nacionales para el mantenimiento de las rutas de esa jurisdicción, Vidal llevará el pedido de compra de maquinaria específica para esas tareas.

La ayuda humanitaria llegó a Río Gallegos y la recepción es coordinada con el Comité de Operaciones de Emergencia. Será distribuida a todas las localidades.

Se trató de una gestión clave para garantizar la transitabilidad en el único canal de conexión con el norte del país: la Ruta Nacional N°3. Provincia alertó en las últimas semanas que de sostenerse el mal clima surgirían complicaciones para el traslado de mercadería, medicamentos, entre otros.

Asimismo, desde el Gobierno provincial destacaron que entre la agenda del gobernador estuvo la distribuidora estatal de gas de Santa Cruz, Distrigas.

“La empresa pública de los santacruceños necesita liberar el fideicomiso para el gasoducto Pico Truncado – Los Antiguos, camiones tanques para transporte de GLP con el objetivo de cortar la dependencia con empresas privadas reduciendo los costos y la liberación de los pagos correspondientes a Zona Fría“, se informó.

La maquinaria fue dispuesta para trasladar leña y ser repartida en diferentes comunidades rurales de Santa Cruz, muchas de ellas golpeadas por la nieve.

Comité

Previo a las gestiones en Buenos Aires, el Gobierno presentó el Comité de Operaciones de Emergencia para Santa Cruz con la presencia de autoridades provinciales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Asistieron miembros de la Policía, la Penitenciaría provincial, Bomberos, la Policía Federal, el Ejército Argentino, Prefectura Naval, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional.

El comité fue dispuesto para trabajar en beneficio de rodos los afectados por el mal tiempo que azotó a la provincia, con el foco puesto en los pobladores rurales y los productores ovinos de la región. Las gestiones dieron su fruto y hacia adelante, Provincia continuará trabajando en terreno.