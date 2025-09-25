Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, brindó detalles sobre la reciente designación de dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, tras la sesión secreta de la Cámara de Diputados que aprobó parte de las ternas presentadas para cubrir las vacantes.

“A través de una sesión secreta que lo establece la Constitución, que lo establece nuestro reglamento, pusimos en funcionamiento este mecanismo para poder realizar la elección”, explicó Leguizamón. En dicha sesión fueron aprobados como vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, de cuatro ternas que se estaban evaluando.

La devolución de ternas y la situación de la Dra. Gabriela Castro

Leguizamón se refirió a la controversia en torno a la terna que incluía a la doctora Gabriela Castro (actual presidenta del Tribunal de Cuentas y cuñada del diputado Pedro Luxen), a Gabriel Contreras Agüero (Actual juez de Caleta Olivia) y Fernando Kustich: “Fue enviada al Gobierno de Santa Cruz para establecer una nueva terna, porque uno de los integrantes no cumplía con lo que especifica la ley; el mismo Luxen pidió que se devolviera para no cometer ese error”.

Sobre las opciones del gobernador ante la devolución, Leguizamón explicó que Claudio Vidal “puede nombrar a otra persona o hacer una terna nueva. Nosotros lo rechazamos porque no cumplía con la especificación de que tiene que ser tres. Al ser dos ya no se cumple, entonces es devuelta, y ahí determinará el Gobernador si sigue con la misma o no”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, detalló que la otra terna la integrada por Lucio de la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila, fueron enviadas a comisiones para su revisión. “Lo que quieren ver es que se cumplan todas las cuestiones técnicas, a fin de que estén todos de acuerdo con respecto a esto”, afirmó.

Designación de Acevedo y González Nora

Acerca de los vocales designados, Leguizamón destacó que “no se cuestionó el nombre de ninguno de los jueces, aunque sí cada uno hizo un planteo diferente de la situación, si correspondía o no, y demás”.

Además, destacó que “el doctor González Nora es una persona muy reconocida en el ámbito judicial, y ni hablar del doctor Sergio Acevedo. Sabemos quiénes son y nos genera tranquilidad porque son personas probas, honestas, que no han sido cuestionadas en ningún lugar”.

En relación con la votación, explicó: “Teníamos los 24 diputados presentes y la votación fue por mayoría simple”. Frente a la polémica sobre si se necesitaba una mayoría de dos tercios, Leguizamón fue categórico: “Eso está en cuestionamiento y nosotros entendemos que no es así”.

Sesión secreta y rol de las comisiones

En dialogo con este medio, el vicegobernador aclaró el funcionamiento de las sesiones secretas y aseguró que en este marco, “no podemos decir quién votó ni cuántos; solo podemos hacer público quiénes fueron los elegidos por los diputados por mayoría”.

Respecto a la función de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló: “Las ternas generalmente no tienen despacho. La ley establece que las personas que tienen la responsabilidad de elegir los jueces es el cuerpo, no una comisión. La comisión solo verifica que se cumpla con la reglamentación”.

Controversia con las cautelares de Bersanelli y Quintana

La reciente polémica judicial sobre medidas cautelares fue uno de los puntos más delicados. Leguizamón calificó la intervención del juez Marcelo Bersanelli como “un mamarracho jurídico histórico” y cuestionó su competencia: “Él no tenía la potestad de hacerlo, por eso lo manda a la Fiscalía. La notificación de la jueza Marcela Quintana recién nos llegó a la Cámara después de la sesión”.

Sobre el procedimiento, destacó: “Nosotros cumplimos a derecho; los que no lo estuvieron haciendo fueron ellos. Presentamos las ternas correctamente y no nos manejamos como en casos anteriores donde no se respetaban las condiciones mínimas”.

Próximos pasos: completar las vacantes

Leguizamón anticipó que las ternas que quedaron pendientes serán tratadas próximamente: “Vamos a seguir haciendo lo que corresponde porque entendemos que está en el marco de la ley. Haremos todo lo que tengamos que hacer para respetar nuestro derecho y empezar a hablar de una justicia diferente en Santa Cruz”.

Con estas declaraciones, el vicegobernador subrayó la importancia de la transparencia en el proceso y la necesidad de cambios en la justicia provincial: “Esto forma parte del nuevo proceso de cambio que necesitamos en la justicia de Santa Cruz”, concluyó.