La Comisión de Transporte, Industria, Comercio y Asuntos Técnicos, que integran los concejales Victoria Ojeda, Julio Arabena y Daniela D’Amico, se reunió este lunes para analizar una serie de temas, entre ellos, el de la problemática del tránsito en Río Gallegos.

Fue en ese contexto en el que, entre los expedientes abordados, tuvo despacho favorable el proyecto para la transformación de la autovía 17 de Octubre. Según informaron en un comunicado, los concejales le dieron el visto bueno al proyecto de ordenanza presentado por la concejala Daniela D’Amico (UCR), que encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración de un máster plan para convertir la autovía 17 de Octubre en una avenida con bulevares que conecte los sectores norte-sur y este-oeste.

¿Desde cuándo está el máster plan? En el mes de junio en el Concejo Deliberante se realizó la audiencia pública que tenía por objetivo definir si la autovía 17 de Octubre debía ser semaforizada. En esa instancia, de manera categórica, los especialistas en tránsito vial coincidieron en que en las condiciones actuales sería imposible colocarlos sin empeorar la situación.

Otro punto en el que todos estuvieron de acuerdo es que algo hay que hacer. La autovía se inauguró en 2007, cuando -los que la realizaron- no proyectaron el enorme crecimiento que tuvo la ciudad hacia el sudoeste, conformado por los barrios San Benito, Bicentenario, Santa Cruz, Patagonia, Ayres Argentinos, etc. Tampoco dimensionaron la expansión hacia el noroeste: Olivieri, Forestal, Servicios Públicos, Los Álamos, etc.

Sin embargo, a nadie se le escapa que las condiciones económicas para poder realizar una obra de esa magnitud hoy no condicen con la realidad presupuestaria del Municipio. Pero además se da en un contexto en el que el Gobierno nacional ha paralizado prácticamente toda la obra pública del país, por lo que pensar en un financiamiento desde allí sería hoy utópico. Tampoco el Municipio local espera un aporte de la Provincia para esta obra.

No obstante, según pudo saber La Opinión Austral, eso no significa que en un momento más propicio el Municipio no empiece con esta importante obra. Por el momento, se implementa un Plan Vial Integral con los diferentes actores sociales y la comunidad. Se busca que sea sostenible en el tiempo, medible y que permita redireccionar acciones en función de los resultados. También establecer lineamientos tendientes a la educación, prevención, control y sanción, con el objeto de evitar y disminuir los accidentes de tránsito en la ciudad.