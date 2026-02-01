Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 44/2026 del SENASA, creó un nuevo esquema que facilita la exportación directa de lana sucia desde los establecimientos pecuarios. La Resolución reconoce formalmente a las denominadas “Barracas de Campo”, permitiendo que los productores acopien su propia lana en el establecimiento y accedan de manera más directa a los mercados externos, siempre bajo control sanitario oficial.

Uno de los principales beneficios es la simplificación administrativa. Al autorizar el traslado de la lana sucia desde el establecimiento rural directamente hasta los Puestos de Control de Frontera mediante el Documento de Tránsito electrónico, se acortan tiempos, se reducen intermediaciones y se optimiza la operatoria logística. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mantiene el control y la certificación sanitaria final, pero con un esquema más ágil y eficiente.

En diálogo con La Opinión Austral, Alejandra Suárez del Solar, presidenta de la Sociedad Rural de Río Gallegos (SRRG), explicó que la medida permitirá que “podamos acopiar la lana en nuestros galpones en el campo. Antes, para exportar la lana lo tenías que hacer a través de una lanera, por ejemplo, una industria en Trelew, ese paso lo sacaron, es menos burocracia, un costo menos“.

Ante la nueva medida, advirtió: “Tenés que hacer lazos distintos, antes mandabas y licitabas tu lana con distintas empresas, ahora para exportar es otro mercado y es otro negocio, hay que empezar de cero a buscar ese mercado. Está bárbaro porque todo lo que sea un costo menos es bienvenido. Hay que salir a buscar el negocio, pero está buenísimo”.

Mencionó que si bien antes de la Resolución “lo podías hacer, tenía procesos burocráticos y costos que no eran atractivos y fáciles de realizar”.

“Es una medida positiva”, concluyó.

Si bien la Resolución se encuentra vigente, es muy reciente por lo que desde la SRRG no pudieron mencionar por el momento algún caso en el que se pueden evidenciar los beneficios.

En tanto que a modo de balance, Suárez del Solar explicó que el panorama de la lana “en la parte productiva viene complicada, en la parte de precios viene mejor. Los precios internacionales han mejorado y el valor en el producto es bueno, no podemos quejarnos, se ha mejorado significativamente a lo que fue el año pasado. Además, hoy se está hablando de un un valor tipo de cambio real, ya no tenés las diferencias de cambio y esas cosas que perjudicaban muchísimo al productor”.

“Lo que está siendo complicado es producir”, sostuvo y amplió que “tenemos varios establecimientos que han cerrado, dentro del mismo departamento Güer Aike, Lago Argentino, Corpen Aike, zona sur del río Santa Cruz. Eso nos está preocupando muchísimo, está difícil producir. Tenemos una competencia por el alimento y el agua”.

En cuanto a precios, mencionó que actualmente el kilo de lana merino está en los 6 dólares. “Estamos mejor que el año pasado y que el anterior, mucho mejor, venimos tranquilo, lo que pasa es que estamos produciendo cada vez menos kilos de lana porque tenemos menos hacienda. Este año, las pariciones han sido muy raras, por lo que te dicen los productores, tenían corderitos como recién nacidos y muy desparejas, hubo diferencias de 2 kg. con respecto al año pasado en muchos casos en el mes de diciembre de los animales que fueron al frigorífico”.