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El juez Claudio Marcelo Vázquez, a cargo del Juzgado Federal de Río Gallegos, dispuso este viernes la administración judicial conservatoria de los establecimientos rurales Alquinta y La Entrerriana, ubicados en la provincia de Santa Cruz y vinculados a la investigación que tiene como imputado al empresario Lázaro Báez por lavado de activos, asociación ilícita y otros delitos. La medida establece un régimen de gestión coordinada para mantener en funcionamiento las explotaciones ganaderas, preservar sus bienes y controlar los ingresos y egresos.

En el caso intervienen la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), cuyo titular es el fiscal general Diego Velasco.

La resolución encomienda al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la administración operativa de ambas estancias, cuyo financiamiento inicial estará a cargo de la provincia. Además, dispuso solicitar con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que proponga o facilite un profesional idóneo para desempeñarse como coadministrador judicial, con facultades concurrentes de administración y control.

Fardos de paja en uno de los galpones de la estancia Alquinta. (Foto: Juzgado Federal de Río Gallegos).

Disposiciones adoptadas

Inventarios y recuentos: Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz deberán realizar, en un plazo de 15 días corridos, inventarios completos y recuentos de la hacienda, instalaciones, maquinaria, vehículos y demás bienes de cada establecimiento.

Cuentas judiciales separadas: se ordenó la apertura de dos cuentas en el Banco Nación, una para Alquinta y otra para La Entrerriana. Allí deberán depositarse íntegramente los ingresos derivados de la actividad comercial de cada estancia.

Financiamiento y rendición de gastos: la provincia adelantará los fondos necesarios para el funcionamiento y la conservación de los establecimientos. Deberá presentar rendiciones económicas bimestrales, individualizadas por estancia, con documentación que acredite las erogaciones. Los eventuales reintegros requerirán la conformidad del coadministrador y autorización judicial.

La estancia Alquinta, uno de los establecimientos rurales vinculados a Lázaro Báez que quedará bajo la administración del Gobierno de Santa Cruz.

Continuidad de la actividad productiva: se autorizaron las operaciones habituales de las explotaciones, incluida la comercialización de ganado, lana y otros productos, así como las contrataciones, gastos corrientes y movimientos necesarios para el funcionamiento. Los ingresos deberán depositarse en las cuentas judiciales correspondientes.

Operaciones extraordinarias: las inversiones relevantes y las operaciones que excedan el giro habitual y comprometan sustancialmente el capital productivo deberán contar con autorización judicial previa. Las reparaciones urgentes e indispensables para proteger a los animales o conservar los bienes podrán ejecutarse de inmediato, con posterior comunicación y justificación ante el juzgado.

Control y seguimiento: el gobernador y el coadministrador deberán presentar informes trimestrales conjuntos sobre la situación patrimonial y productiva de cada establecimiento, la hacienda, la comercialización, el personal, las inversiones y las contingencias. También deberán comunicar inmediatamente cualquier situación grave que comprometa los bienes o la continuidad de las explotaciones.

Los fundamentos del juez

El magistrado consideró que las medidas de resguardo patrimonial adoptadas hasta el momento -entre ellas, consignas de seguridad, restricciones sobre la disposición de los bienes y diligencias de recuento de hacienda- resultaban insuficientes para garantizar la conservación de los establecimientos y su actividad productiva.

En ese sentido, señaló que las circunstancias constatadas durante su ejecución demostraron que el cuidado de la hacienda requiere atención permanente, provisión de agua y alimento, asistencia sanitaria, mantenimiento de las instalaciones y recursos para afrontar los gastos de la explotación. También advirtió las dificultades materiales y técnicas informadas por el Ministerio Público Fiscal para asumir la gestión cotidiana de ambos campos.

El juez federal, Claudio Vázquez. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Al fundamentar la medida, el juez sostuvo que “la conservación de los establecimientos comprende también el sostenimiento de su actividad productiva, la atención sanitaria y alimentaria de los animales, el mantenimiento de las instalaciones, la organización del personal y la disponibilidad de recursos para afrontar los gastos propios de la explotación”.

Asimismo, destacó que la preservación del patrimonio exige mantener los planteles reproductivos y la comercialización habitual de la producción, con la correspondiente documentación de las operaciones y el control de los ingresos. Por ello, entendió que era necesario establecer un régimen que permitiera conservar las estancias como unidades productivas en funcionamiento, con responsabilidades concretas para su administración y mecanismos de rendición de cuentas y supervisión judicial.