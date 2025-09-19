Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes la Cámara Nacional Electoral rechazó la apelación interpuesta por el partido UNIR y finalmente ya no podrá participar de las elecciones para elegir diputados nacionales el próximo 26 de octubre. Ante esta situación, serán ocho los sectores políticos que compitan en los comicios.

El primero en accionar en este tema fue el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, quien en su momento explicó a La Opinión Austral que en el análisis de la documentación presentada por UNIR se hallaron firmas apócrifas y contradicciones en los registros de afiliación.

Incluso, en esa misma declaración el Fiscal afirmó que se habían detectado casos de personas con demencia senil que figuraban como firmantes, además de ciudadanos que aseguraron nunca haber prestado su aval para integrar un órgano de conducción partidaria.

Exclusivo: El fallo de la Cámara Nacional Electoral rechazando el planteo de UNIR.

Zárate detalló que, al constatar estas anomalías, el Ministerio Público inició una investigación penal de oficio. La causa aún está en curso y podría derivar en imputaciones penales a los responsables.

Luego de esta grave observación, el juez federal con competencia electoral, Claudio Vázquez, falló que UNIR no podía participar en estas circunstancias de las elecciones, lo que motivó que el primer candidato de ese partido a la diputación nacional, Diego Bavio, recurra a la Cámara Nacional Electoral.

El paso a paso del expediente

En primera instancia, ésta última le dio la razón a UNIR respecto a que no podía dejarse a ese partido afuera cuando todavía existía un proceso de investigación en marcha y no había sentencia definitiva sobre lo que había pasado y le pide al Juzgado Federal que revea su fallo.

La causa por las firmas apócrifas aún está en curso y podría derivar en imputaciones penales a los responsables.

El expediente regresa al Juzgado de Vázquez que vuelve a rechazar el pedido, argumentando que las irregularidades eran muy graves como para permitir que UNIR participe de los comicios y rechaza la sugerencia de la Cámara. Diego Bavio había indicado que volvería a apelar. Hoy fue rechazado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nosotros vamos a apelar nuevamente”, insistió Diego Bavio a La Opinión Austral, y subrayó: “Esto se encuadra en una clara persecución política”.

Sin embargo, esta vez la Cámara Nacional Electoral rechazó esta segunda apelación y el tema quedó terminado para UNIR.

“…Si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho que ante dos posibles soluciones debe ser preferida aquella que mejor se adecue al principio de participación, rector en materia electoral (…), no lo es menos que ello debe ser interpretado en coherencia con legitimidad de los actos partidarios necesarios para habilitar la participación en toda contienda electoral, lo cual constituye un deber legal ineludible de la justicia electoral que esta Cámara debe asegurar”, sostienen en el fallo.

La palabra de Bavio

“Hoy quiero compartir con ustedes el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Es un documento que, si bien nos deja fuera de la elección por una cuestión de tiempos, nos otorga una victoria política y moral contundente“, sostuvo Bavio en un comunicado.

“La Cámara fue demoledora con el accionar del juez local Vázquez y la fiscalía. En un fallo sin precedentes, los máximos jueces electorales del país criticaron el ‘peculiar trámite’, la ‘singular demora’ y, fundamentalmente, cómo el juez nos privó de la posibilidad de defendernos, ignorando las órdenes del propio tribunal superior”, afirmó más adelante.

“Fuimos víctimas de una operación política y judicial diseñada para proscribirnos”. Diego Bavio.

“Quedó judicialmente demostrado lo que veníamos denunciando: fuimos víctimas de una operación política y judicial diseñada para proscribirnos. Lamentablemente, por todo el tiempo que esta maniobra nos hizo perder, la Cámara consideró que ya no era materialmente posible incluirnos en las boletas. Es una formalidad, pero una formalidad que nos deja fuera de esta contienda”, sostuvo entre otras cosas.