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Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de la región Patagonia alcanzaron los USD 8.808 millones, lo que representó el 17,8% del total de las ventas argentinas al exterior. El monto significó además un incremento del 51,7% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC.

Dentro de la región, Neuquén concentró el 48,9% de las exportaciones, seguida por Santa Cruz, con el 24,4%; Chubut, con el 20%; Río Negro, con el 3,4%; y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el 3,3%.

Los principales destinos de las exportaciones patagónicas fueron Estados Unidos, que concentró el 29,4%; Chile, con el 16,4%; Suiza, con el 8,1%; y Tailandia, con el 6,8%.

Energía y combustibles, al frente

Al analizar las ventas externas por grandes rubros, los combustibles y energía (CyE) ocuparon el primer lugar, con exportaciones por USD 5.076 millones. Representaron el 57,6% del total regional y registraron un crecimiento interanual del 42,6%. Esto, arrastrado por el crecimiento de las exportaciones en Vaca Muerta.

Vaca Muerta ya produce 900.000 barriles de petróleo por día.

En segundo lugar se ubicaron las manufacturas de origen industrial (MOI), que alcanzaron los USD 2.440 millones, equivalentes al 27,7% del total exportado por la Patagonia. Este rubro tuvo un incremento del 89,6% frente al primer semestre de 2025.

Las productos primarios (PP) sumaron USD 1.096 millones y representaron el 12,4% de las exportaciones regionales, con una suba interanual del 38,9%.

Por último, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron ventas por USD 196 millones, el 2,2% del total, y mostraron un crecimiento del 14,8% respecto del mismo período del año anterior.

Santa Cruz: USD 2.150 millones exportados

En el caso de Santa Cruz, las exportaciones totalizaron USD 2.150 millones durante los primeros seis meses de 2026, con un incremento del 86,2% interanual.

El principal mercado de destino fue el bloque USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), que concentró USD 935 millones. Dentro de ese mercado, Estados Unidos se ubicó en primer lugar, con USD 589 millones.

El oro y la plata siguen siendo los productos más comercializados del complejo minero.

La composición de las exportaciones santacruceñas muestra una fuerte concentración en el sector minero. El principal rubro fue piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas, que alcanzó los USD 1.617 millones y explicó el 75,2% del valor total exportado por la provincia.

De esta manera, tres cuartas partes de las ventas externas santacruceñas durante el primer semestre estuvieron vinculadas a este rubro.

Entre los restantes productos, los pescados y mariscos sin elaborar registraron un incremento del 69,8% respecto del primer semestre de 2025.

El sector de la pesca, uno de los importantes a la hora de las exporaciones santacruceñas.

En tanto, el petróleo crudo representó el 2,7% del total exportado por Santa Cruz durante los primeros seis meses del año.

Los datos del INDEC reflejan así el peso que tienen la actividad minera y los recursos naturales en la estructura exportadora de Santa Cruz, al tiempo que muestran un crecimiento de las ventas externas provinciales superior al registrado por el conjunto de la región Patagonia.