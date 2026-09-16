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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería dependiente del Ministerio de Energía y Minería, ejecuta el seguimiento de las actividades de exploración en el territorio provincial, en un marco signado por el renovado interés en el potencial geológico de la región.

Actualmente, el Macizo del Deseado concentra catorce proyectos en fase activa de prospección y exploración de oro y plata: Cerro Bayo, Cerro León, El Águila, El Dorado Monserrat, El Pantano, El Zanjón, Joaquín, La Flora, La Manchuria, Lolita, Luna Roja, Sascha / Marcelina, San Agustín y Venidero.

Posicionamiento e historia

En diálogo con LU12 AM680, la secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello, remarcó la trayectoria de la provincia en la minería metalífera. “Santa Cruz cuenta con una vasta trayectoria minera en el Macizo del Deseado, con un aporte histórico sustancial en exportaciones, divisas y desarrollo productivo. La producción de metales preciosos, fundamentalmente oro y plata, define nuestra identidad industrial. Somos la provincia con mayor cantidad de yacimientos en operación en el país y nos consolidamos durante años como la primera provincia exportadora del sector”, destacó.

Las tareas exploratorias en el Macizo del Deseado. FOTO: GOBIERNO

Del escenario internacional y las cotizaciones, sostuvo que “el desafío central reside en la dinámica de los commodities. Hoy atravesamos un ciclo de precios elevados en el oro y la plata, impulsado por su condición de activos de resguardo. Esta coyuntura posiciona al Macizo del Deseado en el centro de atención de los flujos de inversión internacionales, sobre una formación donde la provincia concentra el 20% de las publicaciones geológicas, lo que da cuenta del enorme potencial por descubrir”.

Apostar a más yacimientos

Pavanello remarcó la diferencia entre las distintas campañas que se ejecutan en la provincia: “Estos 14 proyectos que destacamos están estrictamente enfocados en la búsqueda de nuevos proyectos mineros. Paralelamente, todas las operadoras que hoy están en producción en Santa Cruz realizan sus propios esfuerzos de exploración dirigidos a extender la vida útil de los yacimientos activos. Por ende, la actividad exploratoria en la provincia no se limita a estos 14 proyectos, sino que se suma al trabajo continuo de las minas en operación”.

“Los 14 proyectos seleccionados son los más relevantes de esta etapa porque son los que van a salir efectivamente al campo con máquinas perforadoras. A partir de 2024, bajo los lineamientos de la gestión del gobernador Claudio Vidal, se empezó a ver un interés masificado por el Macizo del Deseado para la identificación de nuevas reservas“, enfatizó.

Operaciones en el territorio

Sobre la planificación técnica en el terreno, precisó que “las campañas operativas se reanudarán apenas se consolide la mejora en las condiciones climáticas, estimadamente entre fines de septiembre y principios de octubre. Prevemos una temporada de trabajo extensa que podría prolongarse hasta mayo o junio, abarcando distintas etapas del proceso exploratorio”.

Santa Cruz reactiva el primer eslabon de la industria minera. FOTO: GOBIERNO

“El abanico comprende desde iniciativas iniciales destinadas a generar conocimiento geológico de base para delimitar el recurso, hasta proyectos con un grado de madurez avanzado como El Dorado Monserrat, que se encuentra en fase de prefactibilidad y en búsqueda de capitales de mayor escala. Junto con la perforación, los equipos realizan mapeos de superficie e identificación de estructuras mineralizadas. Cada metro perforado representa la generación de información técnica clave y la posibilidad concreta de dar origen a una nueva operación minera“, explicó.

En cuanto al rol de FOMICRUZ, ponderó los avances en el proyecto San Agustín, bajo titularidad de Fomicruz: “La compañía estatal prevé ejecutar una campaña de 4.000 metros de perforación. Los análisis preliminares arrojaron resultados muy alentadores y la inversión está comprometida para avanzar en el conocimiento del área. Si bien la consolidación de un yacimiento minero requiere procesos de maduración de varios años sujetos a variables macroeconómicas, los avances actuales son sumamente prometedores”.

Mercado e incentivos

Al analizar las cotizaciones en las plazas financieras internacionales, Pavanello remarcó: “Hoy la plata cotiza po encima de los 60 dólares la onza y el oro muestra valores de relevancia internacional. Se trata de un mercado regulado por la oferta y la demanda global donde los factores geopolíticos juegan un rol determinante. Ante escenarios de incertidumbre o conflictos internacionales, los Bancos Centrales y fondos de inversión migran sus reservas hacia el oro por su carácter de reserva de valor”.

“En el caso de la plata, a su función de acopio se le suma su condición de insumo crítico para la industria tecnológica, lo que ha impulsado sustancialmente su demanda. Este déficit de oferta global redirige la atención de las compañías mineras hacia distritos consolidados como el nuestro”, añadió.

Por último, consultada sobre las condiciones de atracción de capitales, Pavanello diferenció las facultades provinciales del esquema de incentivos nacionales: “Santa Cruz ejerce el dominio originario de sus recursos naturales y ofrece un marco sólido de seguridad jurídica, previsibilidad normativa y fiscalización técnica. Sin embargo, al tratarse de inversiones intensivas en capital extranjero, la actividad depende fuertemente de las reglas de juego fijadas por la Nación”.

Respecto al impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la funcionaria concluded: “Las condiciones de ingreso al RIGI están diseñadas para montos de inversión elevados que no se ajustan a la escala financiera de la etapa exploratoria, donde el objetivo principal es delimitar el recurso antes de encarar la construcción de la mina. Actualmente las políticas nacionales están fuertemente enfocadas en cobre y litio para la transición energética, por lo que resulta indispensable contar con instrumentos específicos que promuevan la exploración de metales preciosos en la Patagonia”.