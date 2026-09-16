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El programa Habitar Santa Cruz ya cuenta con 2.032 personas inscriptas en distintas localidades de la provincia. Así lo confirmó el gerente de Hábitat del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Pablo Cruz, durante una entrevista con LU12 AM680.

Según explicó, alrededor de la mitad de los inscriptos corresponden a Río Gallegos, con 1.021 registros, mientras que el resto se distribuye entre las distintas localidades santacruceñas, en relación con su cantidad de habitantes.

Cruz señaló que el programa se desarrolla de manera conjunta entre el IDUV, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social y que busca generar herramientas para atender las distintas situaciones vinculadas al déficit habitacional.

En ese sentido, remarcó que la problemática de la vivienda en Santa Cruz es “muy grande y muy heterogénea“, ya que contempla diferentes situaciones.

Seguirá la entrega de viviendas en Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Entre los indicadores mencionados, explicó que se considera la situación de aquellas familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, así como los casos de viviendas con condiciones materiales precarias o de hogares en los que conviven varios grupos familiares en espacios reducidos.

“Habitar Santa Cruz nos permite tener un diagnóstico certero de cuáles son esas vulnerabilidades habitacionales y ver de qué manera podemos inventar una herramienta más eficiente en el menor tiempo posible“, sostuvo.

Una nueva modalidad de inscripción

Uno de los cambios que presenta el programa está relacionado con las condiciones para inscribirse. Cruz explicó que, históricamente, los programas del IDUV estaban orientados a grupos familiares ya constituidos.

En cambio, Habitar Santa Cruz permite la inscripción de personas solas y de parejas que no estén casadas.

Otra de las novedades es que pueden anotarse personas que ya cuentan con un terreno, algo que no estaba contemplado en los programas habitacionales tradicionales del organismo. “Es importante que se inscriban las familias con terreno también, que no hayan podido tener resuelto su problema habitacional“, señaló Cruz.

“Es importante que se inscriban las familias con terreno también, que no hayan podido tener resuelto su problema habitacional”, señaló Cruz. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

La posibilidad alcanza a quienes obtuvieron el terreno mediante el IDUV, a través de municipios o mediante una adquisición particular, por ejemplo, con boleto de compraventa.

El funcionario aclaró que tener un terreno no es un requisito excluyente para participar del programa y que la convocatoria está abierta también a quienes no cuentan con uno.

Más de 200 viviendas en ejecución

En paralelo al nuevo programa, el IDUV continúa con distintos planes de construcción de viviendas en la provincia.

Cruz informó que actualmente se encuentran próximas a finalizar 56 viviendas en Río Gallegos, cuya entrega está prevista entre septiembre y comienzos de octubre. Al mismo tiempo, se construyen otras 120 viviendas en la capital provincial.

A estos proyectos se suman 20 viviendas en Los Antiguos, seis en Caleta Olivia, 15 en Gobernador Gregores y 20 en Lago Posadas, según detalló durante la entrevista.

Respecto de las viviendas sustentables previstas en Habitar Santa Cruz, Cruz indicó que todavía no está definida la cantidad que será licitada, ya que dependerá de distintos factores.

El gerente de Hábitat señaló además que el IDUV mantiene la construcción tradicional mediante mampostería en sus planes habituales. En ese sentido, aclaró que los nuevos modelos sustentables tendrán características técnicas que serán comunicadas próximamente.

El interior de una de las 56 viviendas entregadas días atrás en Río Gallegos.

Uno de los objetivos planteados por el Gobierno provincial es reducir los tiempos de ejecución. En ese marco, Cruz destacó la importancia de que los plazos de entrega sean lo más cortos posible.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través de la página oficial del IDUV, completando el formulario correspondiente.

Cruz recomendó contar con entre 20 y 30 minutos disponibles y tener preparada la documentación requerida antes de comenzar, ya que el formulario contempla alrededor de 85 preguntas y solicita cargar distintos archivos.

También aconsejó revisar previamente el apartado de preguntas frecuentes para conocer los requisitos y las características de la documentación que debe adjuntarse.

Entre las consultas realizadas por la audiencia durante la entrevista, se confirmó que pueden inscribirse personas mayores de 18 años y que se contempla tanto la cantidad de años de residencia en Santa Cruz como la antigüedad en el IDUV. El mínimo de residencia requerido es de 10 años.