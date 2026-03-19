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El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, confirmó que los haberes de jubilados, pensionados y retirados se acreditarán este viernes 20 de marzo, en cumplimiento de la Ley N° 3840.

La normativa establece que el pago debe realizarse de forma integral ese día. En caso de que la fecha coincida con un día inhábil, la acreditación se adelanta al día hábil inmediato anterior. Como ocurre cada mes, los recibos estarán disponibles en el sitio oficial de la Caja de Previsión Social.

Anticipo de Nación y pago de haberes

La confirmación del cronograma se dio en el marco del anticipo financiero de hasta $100.000 millones que el Gobierno nacional otorgó a Santa Cruz mediante el Decreto 161/2026.

Según explicó Verbes, en declaraciones a LU14 Radio Provincia, estos fondos permiten cubrir compromisos inmediatos, entre ellos el pago de salarios y jubilaciones. El funcionario indicó que la asistencia se integra a la planificación financiera de corto plazo para sostener el funcionamiento del Estado.

La Ley N°3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Sin embargo, la Ley indica que, “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”. Como el 24 de marzo es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el lunes 23 fue declarado Día no laborable con fines turísticos, el pago se realizará este viernes 20 de marzo.

Tal como ocurre cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Impacto en la coparticipación municipal

El ministro aclaró que el adelanto financiero no afecta la coparticipación que reciben los municipios. “Esto no afecta en lo más mínimo la coparticipación de los municipios; es una herramienta que permite cumplir en tiempo y forma con jubilados y trabajadores activos”, señaló.

De esta manera, el Gobierno provincial indicó que las transferencias a las comunas se mantienen sin modificaciones pese al uso de este mecanismo de financiamiento.

Contexto fiscal y administración de recursos

La Provincia enfrenta una caída de ingresos tanto en la coparticipación nacional como en la recaudación propia. Este escenario llevó a gestionar herramientas de financiamiento para atender obligaciones de corto plazo.

El anticipo nacional se devolverá dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación, con una tasa nominal anual del 15%.

En este contexto, el Ejecutivo provincial concentra la administración de recursos en garantizar el pago de haberes y la continuidad de servicios como salud, educación y seguridad.

Ley de Emergencia y organización financiera

El Gobierno provincial continúa con el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica como instrumento para reorganizar el uso de los recursos públicos.

Según indicó Verbes, la iniciativa apunta a ordenar las cuentas y priorizar gastos vinculados al funcionamiento del Estado, incluyendo la compra de insumos y la prestación de servicios.

En paralelo, las autoridades mantienen instancias de diálogo con los gremios de la administración pública para abordar el impacto de la situación económica en el esquema de ingresos y funcionamiento estatal.

Proyección y sostenimiento del sistema

La administración provincial trabaja en el fortalecimiento de la actividad económica para generar recursos propios y reducir la dependencia de asistencias transitorias.

Mientras tanto, el objetivo inmediato se centra en sostener el pago de jubilaciones y salarios conforme a los plazos establecidos por ley, en un escenario de restricciones financieras.