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El Gobierno de Santa Cruz llevó adelante la apertura de sobres N°1 de la Licitación Pública 002/Ministerio de Salud/2026 para la adquisición de medicamentos destinados a los hospitales de toda la provincia. La medida garantizará el abastecimiento del sistema de salud y mejorar la logística de distribución en cada localidad.

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, analizó el contexto de la medida y en declaraciones a La Opinión Austral señaló que “el rubro de la salud es muy complicado en cuanto a los precios internacionales y precios nacionales“.

Remarcó las dificultades geográficas de la jurisdicción: “Somos una provincia con una extensión territorial amplia, encima en invierno a veces con condiciones climáticas adversas, lo cual genera varios problemas independientemente de lo económico también en cuanto a la logística”.

“Esta herramienta viene a un poco a resolver cuestiones de fondo, logística, de gestión de stock y de gestión de reposición de esto. Es muy importante que los hospitales estén permanentemente provistos de todas estas necesidades, son temas de salud, son temas prioritarios y, como bien lo marcó el gobernador, tenemos que darle prioridad a resolver estas cuestiones para que la gente tenga permanente acceso o disponibilidad”, afirmó Verbes.

Mercado

Sobre el respaldo económico de la operación, el ministro aseguró que “la fuente de financiamiento está prevista, está contemplada y no va a haber problemas desde ese punto de vista”.

No obstante, advirtió sobre la dinámica del sector: “Muchas veces la gestión incluye cuestiones de precios de referencia de los mercados. Los medicamentos a nivel internacional es un rubro que suele aumentar más que el IPC muchas veces y en Argentina se da ese fenómeno más marcado”.

Verbes recordó que “la pandemia dejó ver ciertas discusiones en cuanto no solo al incremento de los precios, sino al ritmo de incremento, muchas veces más rápido que el ritmo del incremento de los recursos”. En ese sentido, definió a la licitación como “una herramienta que contempla cuestiones de gestión y cuestiones financieras”. “Esperemos que hayan cumplido los proveedores para que se pueda lograr la mejor provisión, la más eficiente no solo desde la cuestión económica, sino desde la cuestión también logística”, sostuvo.

Oferta económica

Al ser consultado por el monto de la inversión, el titular de la cartera económica precisó que “el proyecto inicial son 8.600 millones aproximadamente“.

Sin embargo, aclaró que “hay que ver la adjudicación, a qué precios. Hasta que no se logre primero analizar la cuestión administrativa y luego la oferta económica, que está en sobre cerrado, se verá ahí cuánto es el precio definitivo”.

Finalmente, Verbes confirmó que se trabaja en otros procesos complementarios como el de la telemedicina, el cual ya ha sido publicado. “Eso también va a ayudar a tener mayor disponibilidad de profesionales y de turnos de consulta para que la gente muchas veces no tenga que trasladarse cuando no es necesario, no tenga que estar derivada. Independientemente de lo que implica financieramente, es lo que implica para la familia tener que viajar cientos o miles de kilómetros para hacer consultas específicas”, concluyó.