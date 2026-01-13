Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, lanzó fuertes críticas contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras la resolución que estableció un aumento salarial escalonado que llevará sus ingresos a cifras cercanas a los 24 millones de pesos mensuales para algunos de ellos. El titular de la Cámara de Diputados provincial aseguró que la medida resulta “totalmente descontextualizada” y sostuvo que los miembros de la cúpula del Poder Judicial “no están a la altura de las circunstancias” que atraviesa la provincia.

La polémica se desató luego de que trascendiera una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025 por los vocales Reneé Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludeña. El esquema aprobado fija incrementos del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026, y del 3% mensual entre agosto y octubre, una pauta que supera las proyecciones inflacionarias oficiales, según el Ejecutivo.

Lisandro de la Torre (fiscal ante el TSJ), Alicia Mercau, Fernando Basanta, Paula Ludueña, Reneé Fernández (vocales del TSJ) y Romina Saúl (defensora ante el TSJ).

El anexo que acompaña la resolución indica que los vocales recibirán, el primer mes de 2026, un básico de 1.574.940 pesos y al finalizar el escalonamiento en octubre de este año percibirán 2.177.588 pesos, lo que representa un 38,2% de incremento sin contar el impacto real en el bolsillo según otros ítems.

Según el Ejecutivo que liquida los sueldos desde la cartera económica, de acuerdo con los montos oficiales, los salarios de los vocales del Tribunal Superior de Justicia pasarían, según el caso, “de cifras cercanas a los 13 y 16 millones de pesos en diciembre de 2025, a valores que oscilan entre 19 y casi 24 millones de pesos en octubre de 2026, con incrementos acumulados de hasta 7 millones de pesos por magistrado”.

“El aumento es burdo” Fabián Leguizamón, vicegobernador

Leguizamón cuestionó el momento y el impacto social de la decisión. “Creo que es burdo y demuestra una enorme irresponsabilidad”, afirmó, y remarcó que el incremento profundiza la distancia entre los sueldos del máximo órgano judicial y los ingresos del resto de los trabajadores estatales.

Si bien reconoció la independencia de poderes, subrayó que esa autonomía no exime de responsabilidad. “El dinero es de los santacruceños y este tipo de actitudes muestran el despojo que existe sobre los recursos de la provincia”, señaló. Para el vicegobernador, el aumento salarial del TSJ contradice el reclamo social de medidas ejemplificadoras por parte de todos los estamentos del Estado.

“Privilegios” y falta de sintonía con la realidad social

Durante una entrevista con FM Top – Patagonia del Mundo, Leguizamón sostuvo que el Poder Judicial mantiene una conducta reiterada de alejamiento de la realidad cotidiana de la provincia. “Pretenden vivir en un contexto social muy diferenciado del resto de los santacruceños”, expresó, y advirtió que esa postura “perjudica claramente” la confianza pública en la Justicia.

En ese marco, afirmó que el TSJ arrastra una conducta histórica que favoreció la impunidad. Según indicó, durante décadas permitió que hechos de corrupción no recibieran sanción efectiva, lo que, a su entender, explica el malestar social frente a decisiones como el reciente aumento salarial.

Cuestionamientos a fallos y resoluciones judiciales

El vicegobernador también apuntó contra resoluciones judiciales que, según afirmó, interfieren en decisiones de la Cámara de Diputados. Como ejemplo, mencionó la intervención del juez Bersanelli en casos vinculados a empleados legislativos que no cumplen funciones en la provincia.

“Tenemos situaciones en las que nos obligan a pagar sueldos a personas que viven en Buenos Aires y no trabajan”, denunció. Para Leguizamón, estas decisiones reflejan prácticas arbitrarias que debilitan la institucionalidad y afectan el uso de fondos públicos.

El respaldo del gobernador Claudio Vidal

Las declaraciones del vicegobernador se alinearon con el pronunciamiento del gobernador Claudio Vidal, quien también cuestionó públicamente el aumento del TSJ. En redes sociales, el mandatario afirmó que los vocales “se autoaumentan” el sueldo hasta alcanzar los 24 millones de pesos y calificó la medida como “un acto de burda falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”.

“Pretenden vivir en un contexto social muy diferenciado del resto de los santacruceños”

Vidal además vinculó el accionar del Poder Judicial con “30 años cómplices del saqueo” y sostuvo que hoy sus integrantes se encuentran “atrincherados en privilegios”, una definición que profundizó el debate político e institucional en la provincia.

Vínculos entre justicia y política

Leguizamón también se refirió a la relación entre sectores del Poder Judicial y dirigentes políticos del kirchnerismo en Santa Cruz. Afirmó que existe una convivencia que condiciona el avance de causas sensibles, en especial aquellas que involucran a funcionarios municipales.

En ese sentido, mencionó el rol del secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, quien asesoró legalmente a Basanta durante el juicio político en su contra. “El clientelismo maneja la justicia desde hace muchos años y está a la vista de todos”, aseguró, al tiempo que consideró que estos lazos afectan la imparcialidad judicial.

“Siempre digo que es la unidad básica más importante que le queda al kirchnerismo y en este sentido ellos no no les importa porque el costo social o el costo político ya no lo miden, sino que lo único que buscan es el beneficio personal, en desmedro del endeudamiento. Porque es nuestros impuestos, es nuestros recursos y constantemente ante las medidas que vienen tomando la falta de de institucionalidad que hemos tenido un tiempo a esta parte, dejan claro que ellos están por afuera de cualquier necesidad o cualquier realidad que vivamos todos”, expresó.