Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vicegobernador Fabián Leguizamón se refirió al conflicto institucional desatado luego del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para ocupar los 4 cargos de vocal recientemente creados para ampliar de 5 a 9 miembros el Tribunal Superior de Justicia, que generó la presentación de dos denuncias penales por parte de la oposición y la Asociación Gremial de Judiciales Provinciales.

En el marco de la carga de carbón en Punta Loyola que YCRT enviará a Brasil, el presidente del presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, fue consultado por el móvil de La Opinión Austral acerca de la denuncia del gremio Judiciales, ante lo cual respondió tajantemente: “Fue Mascheroni (NdR: Franco Mascheroni, secretario general), no el gremio. Es un candidato del Frente para la Victoria, un hombre claramente identificado con un sector político y que hoy forma parte de las decisiones de la corporación judicial y ha venido trabajando con ellos, ha dicho eso. Los delegados de base que representan al sindicato han desconocido su presentación”.

En ese sentido, sumó: “Más allá de eso, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la sociedad cuál es la función que tiene el Poder Legislativo, y ha habido una intromisión del parte del juez Bersanelli. Sabemos quien es, asesor de Pablo Grasso (NdR: intendente de Río Gallegos), una persona vinculada al Frente para la Victoria hace muchísimos años”.

“Es importante tener en claro que todo lo que nosotros hagamos va a ser en el marco de la ley y lo que establece la constitución. Bersanelli está fuera de derecho, y acaba alejarse de la propia presentación que hizo, pidiendo que intervenga la Fiscalía”, agregó Leguizamón y remarcó: “Lo único que vamos a seguir haciendo es cumpliendo con nuestro deber, que es para lo que nos votó el pueblo, a ellos no los votaron. Tenemos la responsabilidad de llevar adelante todo lo que tenga que ver con la cuestión legislativa y es lo que estamos haciendo”.

Leé más notas de La Opinión Austral