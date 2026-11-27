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El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dispuso la administración judicial conservatoria de las estancias Alquinta y La Entrerriana, dos establecimientos rurales vinculados al empresario Lázaro Báez, investigado en una nueva causa por lavado de activos y asociación ilícita. La resolución encomienda al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la gestión operativa de ambos campos, mientras que un coadministrador judicial tendrá facultades de control y supervisión.

La medida fue dictada este viernes 27 de noviembre, en el marco del expediente FCR 17493/2026, luego de un planteo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, quien había solicitado que el Estado provincial asumiera la explotación de los establecimientos para garantizar su conservación y evitar que continuaran generando ingresos sin los controles judiciales correspondientes.

Lázaro Báez se encuentra detenido en Ezeiza.

La investigación busca determinar si Báez mantuvo, a través de terceros, el control efectivo de bienes que se encontraban cautelados judicialmente y continuó disponiendo de sus recursos económicos desde el penal de Ezeiza. Entre los elementos incorporados a la causa figuran comunicaciones registradas en agosto y octubre de 2026 relacionadas con la comercialización de lana y el recambio de encargados.

Julio Zárate, fiscal Federal de Río Gallegos. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según la hipótesis fiscal, Cristian Sebastián Ibáñez habría intervenido en la gestión del personal y el pago de jornales, mientras que Claudia Noemí Insaurralde habría participado en la administración patrimonial. Ambos fueron imputados en el marco de la investigación por presunto lavado de activos agravado y asociación ilícita.

El Ministerio Público Fiscal también puso el foco en el posible uso de los establecimientos como espacios de apoyo para actividades vinculadas con personas investigadas por narcotráfico. Estas sospechas forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditadas judicialmente.

Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, y su novia Valentina Micaela Devetac.

Qué establece la resolución judicial y cómo será la administración de los campos

En el fallo, al que tuvo acceso La Opinión Austral, el juez Claudio Marcelo Vázquez estableció un esquema de administración diferenciada para las dos propiedades, con gestión productiva, patrimonial, contable y bancaria independiente.

Claudio Vidal deberá asumir personalmente la recepción de los establecimientos mediante la firma de un acta junto con la autoridad judicial que sea designada. A partir de ese momento, tendrá a su cargo la conducción institucional, la organización del personal, las contrataciones habituales, el funcionamiento productivo y la comercialización ordinaria de la hacienda, la lana y otros productos.

Sin embargo, la administración provincial no tendrá autonomía absoluta. El juzgado solicitó con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por intermedio de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que proponga profesionales idóneos para desempeñarse como coadministradores judiciales.

El juez federal Claudio Vázquez resolvió la administración judicial de Alquinta y La Entrerriana.

Estos profesionales tendrán facultades concurrentes con la administración provincial, podrán acceder a los campos y a toda la documentación, fiscalizar los gastos y suspender provisionalmente operaciones extraordinarias que impliquen un riesgo patrimonial grave. Las inversiones importantes, las obras estructurales, la compra de maquinaria de alto valor y la venta extraordinaria de planteles reproductivos necesitarán autorización judicial previa.

El esquema también contempla la apertura de dos cuentas judiciales independientes en el Banco Nación, sucursal Río Gallegos. Allí deberá depositarse la totalidad de los ingresos generados por cada establecimiento, incluidos los provenientes de la venta de ganado y lana.

La Provincia de Santa Cruz adelantará los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento y la conservación de los campos. Los eventuales reintegros estarán sujetos a rendiciones económicas bimestrales, a la conformidad del coadministrador y a la autorización expresa del juez.

Además, Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz deberán completar, dentro de los próximos 15 días corridos desde la notificación, los inventarios de bienes, instalaciones, vehículos, maquinaria y existencias ganaderas de ambas propiedades.

Los antecedentes en Alquinta y La Entrerriana y el plazo de administración

Las diligencias realizadas durante noviembre dejaron al descubierto dificultades operativas y necesidades de conservación en los dos establecimientos, uno de los motivos que llevó a la Justicia a establecer un nuevo esquema de gestión.

En La Entrerriana, ubicada en el departamento Lago Argentino, en cercanías del paraje El Cerrito y sobre la zona de la Ruta Nacional 40, el relevamiento del 15 de noviembre registró 96 bovinos y 203 ovinos. Durante el procedimiento se detectaron animales con marcas correspondientes a otros establecimientos o cuya identificación resultaba dificultosa.

Ante la falta de agua y personal para mantener encerrada la hacienda, los animales fueron liberados dentro del campo. Dos días después, el juzgado dispuso la clausura cautelar del establecimiento con consigna policial.

La estancia Alquinta: una vista de uno de los establecimientos rurales vinculados a Lázaro Báez en Santa Cruz.

En Alquinta, situada a unos 115 kilómetros al oeste-sudoeste de Río Gallegos, el recuento parcial arrojó 1.308 ovinos, de los cuales 22 presentaban señales ajenas, y seis bovinos con marcas ilegibles o presuntamente alteradas. Las tareas debieron suspenderse debido a que las ovejas atravesaban el período de parición.

El 25 de noviembre también se realizó un inventario de la vivienda principal, que fue fajada, y se relevaron vehículos, maquinaria y equipos de agua ubicados en el galpón.

La resolución establece que la administración judicial tendrá vigencia inicial hasta el 30 de abril de 2028, con una revisión integral prevista para marzo de ese año. Cualquier prórroga deberá ser dispuesta por el juez mediante una resolución fundada y por períodos anuales.

La cocina, uno de los ambientes de la vivienda principal de la estancia Alquinta.

Entre las obligaciones impuestas a la administración provincial figuran la presentación de un relevamiento integral sobre el cumplimiento de las normas laborales, previsionales, sanitarias y ambientales dentro de los 30 días corridos desde la firma del acta, y la elaboración de un plan inicial de explotación para cada estancia en un plazo de 30 días hábiles.

Vidal y el coadministrador judicial deberán presentar informes conjuntos trimestrales sobre el estado de la hacienda, la producción, las ventas, el personal y la conservación de los bienes.

Por último, el juez ordenó requerir información a los tribunales federales que intervinieron en otras causas vinculadas con Austral Agro S.A., firma cuya situación de liquidación también tiene relevancia para determinar el alcance de las medidas patrimoniales sobre los campos.

De esta manera, la Justicia busca garantizar la continuidad de la actividad rural de Alquinta y La Entrerriana, preservar sus bienes y mantener bajo control judicial los ingresos que generen, mientras avanza la investigación sobre el presunto circuito de lavado de activos atribuido a Lázaro Báez.