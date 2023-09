El domingo 22 de octubre próximo, hay una nueva cita con las urnas. En Argentina se celebrarán las elecciones a presidente y vice, mientras que en Santa Cruz los candidatos competirán en la categoría de intendentes, concejales, comisionados de fomentos, senadores y diputados nacionales.

Ayer venció el plazo para que los espacios políticos presenten ante el Tribunal Superior de Justicia la oferta para la contienda electoral. Dieciocho candidatos buscarán competir por la intendencia de Río Gallegos, según el armado político de los frentes Unión Por la Patria, Por Santa Cruz, Juntos por Río Gallegos y el Frente de Izquierda.

UxP

“Es un frente que tiene muchas voces y todas tienen derecho a ser escuchadas. Es un armado amplio, generoso y donde participan todos los que quieran participar”, dijo el apoderado de Unión por la Patria, Gonzalo Chute, a La Opinión Austral.

Pablo Grasso irá por la reelección en la ciudad capital y se sumarán como candidatos a intendente por el mismo frente Mauricio Neyra (militante de “Nace una Esperanza”), Juan Romero (dirigente social del barrio San Benito), Mauricio Gómez Bull (presidente de Vialidad Provincial), Santiago Gómez (empresario del transporte) y José Blassiotto (dirigente del Frente Renovador).

“Va a retener el Gobierno municipal. Nos queda muchísimo por hacer en Río Gallegos, el cambio recién ha empezado en la ciudad”, afirmó para manifestar su apoyo a Grasso.

Otro objetivo del oficialismo para el comicio es mantener la mayoría en el Concejo Deliberante. “Tenemos infinidad de proyectos para concretar, el intendente tiene muchas cosas en la cabeza hacia el futuro, esperamos que los vecinos y las vecinas lo respalden tanto para elegir concejales como para intendente”, expresó.

Además, hizo hincapié en que esta campaña será localizada por lo que Grasso “está mucho más presente en el circuito electoral, la impronta es la que siempre hemos tenido: gestión, trabajo y la transformación de Río Gallegos. Esas son nuestras cartas, esperamos que los vecinos nos acompañen y apuesten a este proyecto que ha transformado la ciudad”.

Por Santa Cruz

En la tarde, los candidatos que integran este frente electoral realizaron un acto en Río Gallegos con la presencia del gobernador electo, Claudio Vidal.

“Estamos con mucha ilusión, queremos ponerle mucha magia, creemos que Río Gallegos tiene que ir para adelante y que vienen vientos a favor y vamos para arriba. Vamos a jugar la intendencia”, dijo a La Opinión Austral, Mijael Harasic.

Tras enfrentar su difícil momento familiar, confesó que “estaba leyendo libros, me dediqué más que nada a lo espiritual y leía muchos libros de autoayuda que recomiendan ir por los sueños propios. Hacer tu propio camino y disfrutar”.

“Soy de aquí. Me gusta Río Gallegos, la gente me conoce, me quiere y abraza. Eso no significa que te voten, uno viene a dejar su mensaje. Por ejemplo, no hablar del pasado, no hay que hablar de los otros, pero sí decir qué queremos hacer y dejar un mensaje en la política gane o pierda“, describió.

Sobre sus propuestas precisó: “Tenemos que tener mucho cuidado con los impuestos, están muy altos. Hay que ayudar a que la gente esté mejor, definir prioridades y terminar con el clientelismo político, no me gusta eso de que te doy para que me votes. Creo que eso es una etapa superada”.

En otro orden, recordó que es uno de los cuatro fundadores de Ser Santa Cruz. “En 2019 lo hablamos con Pedro Luxen, José Luis Garrido y Claudio Vidal. No había nada de esto y hoy se dio que somos un partido de gobierno, Claudio me dijo que tenía que volver y participar”.

José Daniel Álvarez es otro de los candidatos por este frente electoral: “Vamos en comunión con la llegada al Gobierno provincial del proyecto de Claudio Vidal, nuestro espacio es Somos Energía para Renovar“.

Recordó que fue candidato a “Diputado por municipio que pudimos hacer en poco tiempo. Cuesta instalar un candidato, no soy muy conocido en Río Gallegos. Lo asumo”.

Recordó que en su vida laboral trabajó “durante mucho tiempo para el interior de la provincia, viviendo en Río Gallegos tuve que hacer un trabajo desde cero para instalarme como candidato con un equipo de colaboradores detrás. Esto fue justamente una apuesta de muchas personas que lograron establecer una base de votos suficientes como para poder catapultarnos a esta candidatura al Municipio de Río Gallegos con todas las ganas y con mucha fuerza”.

Precisó que “la gente necesita ver en los lugares de toma de decisiones a personas comunes, sencillas, idóneas, formadas y capacitadas, pero por sobre todas las cosas con buen corazón, pensando en el prójimo. Soy una persona que cree en Dios, que tiene fortaleza personal y ganas de trabajar por Río Gallegos”.

Observó que la capital demanda “una conducción municipal que lleve soluciones a toda la ciudad, no solamente al centro y a algunas cuadras. Hay que remarcar que barrios históricos no están recibiendo atenciones mínimas y básicas de servicios, por ejemplo los barrios 366, 499, el Jorge Newbery, los 400 Departamentos, que pertenecen al Gallegos viejo y, sin embargo, no están teniendo atención debida por parte del Municipio”.

El frente quedó completado por Ariel Varela (SER), Guillermo Giménez (PRO), Gabriel Oliva (Encuentro Ciudadano) y Rubén Ferrara (UNIDOS).

Juntos

El frente Juntos por Río Gallegos (Cambia) presentó cinco candidatos: Leonardo Roquel (UCR); Marcelo Saá (UCR), Julio Audi (ARI- Coalición Cívica), Jorge Cruz (UCR) y Harold Bark (exministro de la Producción). A lo largo de la jornada, el actual diputado Daniel Roquel confirmó a La Opinión Austral que declinó su candidatura como intendente de Río Gallegos.

Izquierda

La izquierda en Santa Cruz jugará nuevamente en unidad. En Río Gallegos la candidata es Natalia Gutiérrez, mientras que la primera candidata a concejal es la militante Gabriela Ance.

“Es la primera vez que soy candidata a intendenta, representando una fuerza que representa a los trabajadores, trabajadoras, luchadores y luchadoras de la ciudad; es un desafío muy grande, tenemos expectativas de conseguir una banca en el Concejo y que esta sea una oportunidad de presentar nuestro programa de lucha y reivindicaciones que necesitamos visibilizar”, dijo Gutiérrez a LOA.

“El programa político pasa por la falta de acceso a la vivienda que es un derecho fundamental, también la precarización laboral que cada vez se profundiza más a nivel nacional, provincial y local. Todos los trabajadores y trabajadores debemos poder acceder a un trabajo genuino que nos permita llegar a la canasta familiar”, agregó.

“Queremos conquistar bancas que tengan una función práctica con reclamos sentidos para la población como la falta de servicios y la desocupación. Una banca de la izquierda se relacionaría en los barrios, donde los vecinos desarrollan su vida y creemos que es importante que tengan un espacio representativo adonde llevar su voz y que se hagan eco de todas las problemáticas”, dijo por su parte Ance. Postuló que se debe reforzar el servicio de provisión de “agua, de servicios, urbanización, pavimentación. También apuntar a la juventud, que tenga un espacio para el desarrollo y posibilidad de estudio, vamos a intentar representar estos aspectos”.

Hacia adelante, la Justicia Electoral deberá oficializar la presentación de cada uno de los candidatos.

Elecciones en Santa Cruz: los intendentes buscarán ser reelegidos en sus ciudades

La mayoría de los intendentes de las localidades de Santa Cruz van por su reelección al cargo como jefe comunal. Se da en un contexto distinto al de otras elecciones, donde la mayoría de ellos de tinte oficialista tenía la certeza que gobernaría la provincia un gobernador o gobernadora alineado al mismo proyecto político.

Ante la victoria del candidato de Por Santa Cruz, Claudio Vidal, otro es el panorama que se espera en términos de relación institucional. Sin embargo, esto no repercutió al menos en la presentación de quienes hoy gobiernan las localidades del interior provincial.

Una de ellas es Caleta Olivia, donde el intendente Fernando Cotillo va por su segunda gestión consecutiva (ya había gobernado esa localidad años atrás). El contador viene de ser candidato a vicegobernador acompañando a Javier Belloni (“Nace una Esperanza”).

En Comandante Luis Piedra Buena intentará ser reelegido Federico Bodlovic.

Pero no la tendrá fácil. Incluso dentro del lema de Juntos por la Patria tendrá otros competidores, como el actual vicegobernador Eugenio Quiroga. “Es momento de hacer una nueva Caleta. Nuestra misión es una gestión cercana, eficiente y sustentable que haga de nuestra ciudad un lugar mejor del que todos podamos disfrutar”, expresó.

También allí la oposición se abroqueló para tratar de arrebatarle la conducción de la intendencia. Por Santa Cruz de Caleta Olivia lleva a Facundo Prades, Juan Acuña Kunz, Ismael machuca, Javier Navarrete y Víctor Chamorro para tratar de ganarle a UxP.

Otros que van: Puerto Santa Cruz (Néstor González) y Puerto San Julián (Daniel Gardonio).

Otra localidad del flanco norte donde habrá disputa es en Puerto Deseado, donde el actual diputado nacional Gustavo “Kaky“ González buscará ser electo nuevamente como intendente, luego de su renuncia para asumir como legislador nacional. En la zona centro, los candidatos a intendentes serán nuevamente los que ya vienen gobernando. En Comandante Luis Piedra Buena intentará ser reelegido Federico Bodlovic. Similar es el caso de los intendentes de Puerto Santa Cruz (Néstor González) y Puerto San Julián (Daniel Gardonio).

Por su parte, en la Cuenca Carbonífera otro que buscará retener la intendencia es Darío Menna. En tanto, en la villa turística, Javier Belloni iría por otro mandato, después de haber ido por la gobernación, entre otros jefes comunales que aspiran a mantener el control de sus localidades. Aunque Río Gallegos y Caleta Olivia son las que llevan mayor cantidad de sublemas, otras ciudades también usaron a más no poder esta ley.

