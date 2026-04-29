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En un contexto internacional marcado por la suba del precio del petróleo, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, salió a fijar posición sobre uno de los debates más sensibles para la economía provincial: el nivel de regalías que pagan las operadoras y la necesidad de que ese escenario favorable se traduzca en mayor inversión en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El funcionario rechazó la idea de una baja generalizada de regalías y confirmó que el Gobierno del Chubut avanzará en reuniones con las empresas para exigir un incremento de la actividad.

“Hoy casi todas las operadoras que están en la cuenca tienen algún programa de bajas regalías, pero en términos generales aplican a una parte puntual del yacimiento”, explicó, en respuesta a las críticas sobre supuestos beneficios extendidos.

En ese sentido, detalló que los incentivos se aplican en áreas específicas o proyectos piloto, como ocurre en Manantiales Behr, Pampa del Castillo o sectores operados por PECOM. En el caso de Pan American Energy precisó: “Se otorgó un incentivo con una rebaja al 9%, pero exclusivamente para producción no convencional, y todavía no tiene impacto porque está en etapa piloto”.

En relación a la posibilidad de elevar las regalías aprovechando el alto precio del crudo. Ponce fue contundente al descartar esa alternativa. “Hay contratos establecidos por ley. No se pueden modificar unilateralmente sin afectar la seguridad jurídica”, sostuvo.

El ministro remarcó que el esquema vigente tiene base normativa y contractual, por lo que cualquier cambio implicaría un riesgo para la previsibilidad del sector. “Modificar condiciones de manera unilateral espanta inversiones. Eso ya se vio en otros países”, advirtió, en alusión a experiencias como las de Venezuela o Bolivia.

Además, subrayó que muchas de las condiciones actuales fueron definidas en procesos de renegociación de concesiones realizados años atrás: “Esos contratos ya están establecidos por ley, no es algo que se pueda alterar sin consecuencias”.

Discusión de fondo: corto o largo plazo

Más allá de la coyuntura, Ponce insistió en que el análisis no puede centrarse únicamente en el precio actual del petróleo, que hoy se ubica por encima de los 100 dólares impulsado por conflictos geopolíticos.

“Las empresas invierten a diez años. No podemos tomar decisiones mirando lo que pasa hoy o mañana por una guerra”, afirmó.

Y agregó: “Hay proyectos que, incluso con un barril a 120 dólares, siguen siendo marginales”.

El funcionario explicó que los tiempos de repago varían según el área: “Un pozo puede tardar entre uno y cinco años en repagarse, dependiendo de la productividad y las condiciones del yacimiento”, resaltó Ponce en Radio del Sur.

En esa línea, recordó antecedentes negativos en la provincia: “No podemos repetir lo que pasó cuando se pensó que el petróleo iba a estar siempre a 110 dólares. Después bajó y la economía provincial terminó como terminó”.

Para el ministro, la clave es evitar decisiones apresuradas: “Hay que mirar la película de largo plazo, no la foto del momento”.

Otro de los ejes del debate fue la naturaleza del actual ciclo de precios. Mientras desde algunos sectores se plantea que podría sostenerse en el tiempo, Ponce lo vinculó a factores externos.

“Las razones por las cuales aumenta el precio del petróleo hoy no son económicas, son geopolíticas”, explicó.

En ese marco, advirtió que se trata de un escenario incierto: “Puede durar dos, tres, seis u ocho meses. Nadie lo sabe”.

Por eso, insistió en la necesidad de prudencia: “No podemos cambiar reglas estructurales por una situación que puede ser transitoria”.

Más renta y mayor inversión

Si bien descartó modificaciones en las regalías, el ministro reconoció que el actual contexto abre una oportunidad para reactivar la actividad en la cuenca. “Hay pozos que hoy están parados porque no cierran económicamente, pero con este precio se pueden reactivar”, indicó.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno provincial avanzará en una serie de reuniones con las operadoras: “Estamos exigiendo sentarnos con cada empresa para que nos indiquen cómo van a incrementar su nivel de actividad con este precio”.

Según adelantó, los encuentros comenzarán en los próximos días y tendrán un objetivo concreto: “Recalibrar los planes de inversión en función del escenario actual”.

La expectativa oficial es que la suba del crudo se traduzca en mayor perforación, más equipos en actividad y generación de empleo. “Si hay una renta adicional, lo que nos interesa es que vaya a inversión, porque eso genera trabajo y más producción”, remarcó.

El debate sobre regalías, incentivos e inversión vuelve a instalarse en Chubut en un momento clave para la industria. Con una cuenca madura, niveles de producción estancados y costos crecientes, la provincia busca sostener la actividad sin resignar competitividad.

En ese escenario, la postura del Gobierno es clara: mantener las reglas de juego, garantizar seguridad jurídica y presionar a las operadoras para que el contexto favorable no quede solo en los balances.

“No se trata solo de ingresos, sino de actividad. Si el precio acompaña, tiene que haber más inversión”, sintetizó Ponce. Así, mientras el precio internacional del petróleo vuelve a tensionar el reparto de la renta, la discusión en Chubut se centra en cómo transformar esa coyuntura en desarrollo sostenido y empleo en la cuenca.