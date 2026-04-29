El Gobierno de Santa Cruz oficializó la continuidad de los resguardos laborales durante mayo de 2026. A través de un comunicado, se informó que el Consejo Provincial de Educación garantizará la estabilidad docente frente a la caída de la matrícula y en el marco de la reorganización del sistema educativo, sin pérdida de puestos de trabajo.

La medida da continuidad a decisiones previas adoptadas durante este año y ratifica una línea de gestión que el “Gobierno provincial definió como política de Estado: el sostenimiento de las fuentes laborales en el sistema educativo”, subrayaron desde el CPE

La resolución amplía los alcances de normativas anteriores que ya habían extendido estos resguardos hasta marzo y abril, consolidando ahora su vigencia hasta el 31 de mayo.

Caída de matrícula y respuesta estatal

Según detalló el Gobierno, hubo un disminución de aproximadamente 7.000 estudiantes en toda la provincia, con impacto directo en las aulas, especialmente en el nivel inicial.

En condiciones normales, este escenario implicaría:

-Cierre de salas sin alumnos

-Baja de cargos docentes

-Recategorización institucional

-Reducción de cargos directivos.

-Baja de cargos del departamento de orientación de secundaria y secretarios.

Sin embargo, la administración provincial optó por otro camino. En lugar de aplicar ajustes estructurales, decidió preservar los puestos de trabajo docentes, evitando el impacto directo sobre el empleo.

Resguardos laborales: qué significan en la práctica

El concepto de resguardo implica que, aun cuando la matrícula no justifique determinados cargos según la normativa vigente, los docentes continúan en funciones y cobrando sus sueldos.

Pero la medida no se limita a una lógica de contención: Se reorganizan las instituciones educativas. Se redefinen funciones y se orienta el trabajo hacia el fortalecimiento de las trayectorias escolares

Es decir, el sostenimiento del empleo se combina con una reconfiguración pedagógica del sistema, buscando que la decisión tenga impacto también en la calidad educativa.

Ir mes a mes y una negociación frustrada

Cabe recordar que el 12 noviembre de 2025, el Gobierno provincial propuso en paritarias garantizar los resguardos durante todo 2026, pero la iniciativa fue rechazada por el gremio docente en paritaria del 20 de noviembre según acta 13.

Posteriormente, ya en el inicio de este año, y a pedido de la representación sindical, se acordó avanzar en un esquema diferente: la extensión mensual de los resguardos” y una evaluación periódica de la situación.

En ese sentido, el Gobierno reiteró que frente al problema estructural (menos alumnos) no se trasladará el ajuste al empleo docente.