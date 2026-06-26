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El encuentro se desarrollará en las instalaciones ubicadas en Magallanes 150, donde desde las 14:00 horas comenzarán las acreditaciones. La apertura oficial está prevista para las 15:00, mientras que el discurso inaugural estará a cargo del diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán.

Tapa de La Opinión Austral del viernes 26 de junio del 2026.

Tal como adelantó La Opinión Austral, el foro contará con la participación de cerca de 50 legisladores y referentes libertarios de distintos puntos del país, consolidando un fuerte respaldo político al armado de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

Entre las figuras nacionales confirmadas se encuentran Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce y Juan Carlos Pagotto, entre otros referentes del espacio.

Cuatro paneles para debatir

La jornada estará dividida en cuatro paneles temáticos que abordarán diferentes ejes vinculados a la agenda política, económica y cultural del oficialismo nacional.

El primer panel, denominado “Las Reformas para una Argentina Potencia”, contará con exposiciones de Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde y Rubén Argomil.

Luego será el turno de “La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias”, con la participación de Lilia Lemoine, Juan Carlos Pagotto, María Celeste Ponce y Álvarez Martínez.

Tras un coffee break previsto para las 17:30, la agenda continuará con el panel “Reforma Electoral: Más transparencia, menos privilegios”, donde disertarán Guillermo Montenegro, Gonzalo Guzmán Coraita, Adrián Núñez y Gladys Montiel.

El cierre estará centrado en “La Batalla Cultural: la defensa de las ideas de la libertad”, con exposiciones de Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Gabriel Ballerini, María Emilia Orozco y nuevamente Lilia Lemoine.

Cobertura especial de La Opinión Austral

Durante toda la jornada, La Opinión Austral realizará una cobertura especial desde el lugar con el minuto a minuto del evento, entrevistas exclusivas, repercusiones y toda la información sobre uno de los encuentros políticos más importantes del año en Santa Cruz.

Además del desarrollo de los paneles, la atención estará puesta en las definiciones políticas que puedan surgir durante la jornada y en el mensaje que deje el espacio libertario de cara al escenario electoral en la provincia y en la Patagonia.

El cierre institucional está previsto para las 20:00 horas.