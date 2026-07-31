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El gobernador Claudio Vidal, acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodomos, firmó el decreto reglamentario del funcionamiento del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, un paso clave para consolidar un sistema de prevención en las rutas de Santa Cruz. La puesta en marcha del organismo unificará los criterios de actuación frente a las faltas cometidas en arterias provinciales y nacionales, con el fin de brindar previsibilidad y fortalecer los controles.

En diálogo con LU12 AM680, la directora General de Asuntos Jurídicos y Judiciales, Cintia Riquelme brindó precisiones sobre el nuevo esquema normativo y el proceso de implementación institucional.

“Es la reglamentación de una ley provincial, la Ley 3935, que fue publicada el 6 de enero de este año. Ese fue el primer paso. El segundo fue reglamentar la creación de estos juzgados provinciales administrativos de infracciones de tránsito”, explicó Riquelme.

Respecto del alcance territorial y las atribuciones del organismo, señaló: “El objetivo principal es contar con un sistema moderno, transparente y eficiente para juzgar las infracciones en rutas provinciales y nacionales. Esto va a ser interjurisdiccional“.

Estructura judicial y garantías procesales

Detalló los aspectos procedimentales del nuevo marco legal y la preservación del derecho de defensa de los automovilistas: “Esta reglamentación determina cómo va a ser el procedimiento del juzgamiento de faltas. Uno de los aspectos más importantes es que se sigue garantizando el debido proceso: toda persona infraccionada será notificada, tendrá la posibilidad de acceder al pago voluntario cuando corresponda, presentar un descargo, ofrecer pruebas y ejercer plenamente su derecho a defensa“.

En cuanto a la distribución de la infraestructura judicial en el territorio santacruceño, Riquelme confirmó la apertura de tres sedes operativas: “Vamos a contar con tres juzgados: Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte. Cada uno va a tener un juez, dos secretarios como mínimo, como marca la ley, y toda su estructura orgánica”.

Asimismo, precisó el plazo de implementación y el traspaso de competencias: “Tenemos una transición de 90 días hábiles porque hay que hacer la transición con el Poder Judicial. Hoy quien hace todo este procedimiento es el Juzgado de Paz, y ahora pasa a la órbita provincial“. La abogada destacó además el trabajo técnico previo: “Este trabajo lo hicimos con la subsecretaria María Sanz, que es la autora principal de todo este ingenio. Con ella estuvimos trabajando y luego tenemos que seguir de forma conjunta, porque la parte operativa de los controles en ruta continúa a cargo de Seguridad Vial y la Policía Caminera“.

María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, habló con La Opinión Austral durante la llegada de los vehículos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Fotomultas, homologación y tecnología en rutas

Respecto de la incorporación de nuevos métodos de fiscalización vial, Riquelme anticipó un salto tecnológico en los controles de tránsito de la provincia. “Todas las rutas van a estar digitalizadas, van a haber fotomultas. Puede organizarse un operativo en algún punto donde crean que los automóviles o el transporte no respetan señalizaciones, pero lo más importante es que va a haber tecnología en las rutas“, afirmó.

Consultada sobre la validez legal de las capturas digitales y la preocupación ciudadana por fines recaudatorios, la profesional enfatizó las exigencias legales que deben cumplir los dispositivos: “Lo primero es homologar absolutamente todo lo que esté relacionado a las fotomultas. Todo lo que sea digital tiene que estar homologado para que sea válido”.

En esa línea, Riquelme aclaró la fiscalización a la que se someterán los aparatos: “Lo primero que hay que corroborar es si el aparato digitalizado que toma la fotomulta está homologado y cargado en el sistema. Todos estos equipos van renovando sus homologaciones por temporada. Si no está homologado o certificado, la multa no es válida“.

Finalmente, al referirse al cobro de infracciones cometidas por conductores con domicilio fuera de la jurisdicción, indicó el mecanismo de cooperación entre provincias: “Para una persona de otra provincia que no cumpla las señalizaciones en Santa Cruz, vamos a hacer convenios con las distintas jurisdicciones para que las multas lleguen a los domicilios, mediante una coparticipación de provincia a provincia“.