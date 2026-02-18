Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Frente Sindical de Santa Cruz convocó la sociedad y gremios de la CTA y la CGT a concentrar este jueves a las 12:00 en Av. San Martín y Kirchner en el marco del paro general anunciados por las centrales obreras en rechazo a la reforma laboral.

La cita será de igual manera que la semana pasada cuando sesionó el Senado de la Nación y dio media sanción a la ley de modernización laboral. Este jueves será el turno de la Cámara de Diputados de la Nación.

El primero en tomar la palabra en la conferencia de prensa fue Franco Mascheroni, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales y precisó que “los gremios que están dentro de las centrales y los que no declararon el paro porque se trataría la ley de reforma laboral“, “convocamos a todos los ciudadanos de Santa Cruz a participar y que se manifiesten en las calles y repetir el no a la reforma“.

Sostuvo que se trata de “una burla a los trabajadores y es un gran retroceso”.

Por su parte, Romina Lasagno de ATE dijo que el llamado “es para marchar y hacer efectivo el paro en las calles. Esperamos a todos los trabajadores”, “este proyecto girado a ambas cámaras nos posiciona en un momento histórico en el que podemos verlo como una oportunidad de poner un freno a quienes transan con los derechos de los trabajadores”.

Agregó que “los senadores que representan a Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano dijeron que no apoyarían una reforma que va contra los derechos de los empleados y luego apoyaron tres artículos que nos perjudicaron“, “creemos que este es un buen momento para ponerle un freno a la política que entrega a los trabajadores“.

César Alegre, secretario general de ADOSAC, sostuvo por su parte que el gremio “adhiere al paro nacional convocado por la CTA“, “dimos una batalla que se trató la reforma laboral en senadores”.

En lo inmediato solicitó a los diputados que “rechacen la reforma laboral, es el mismo mensaje que dimos a los senadores“.

Al docente expresó que “el paro también es convocado por la CGT asique invitamos a todos los trabajadores y a toda la comunidad para rechazar estas políticas. hacia adelante vienen la reforma previsional y educativa que nos afectará a la sociedad en su conjunto”.

“Es un momento muy importante para todos, tenemos que rechazar la reforma laboral”, resaltó.

Paritarias

En otro orden, los gremios estatales nucleados en el Frente Sindical de Santa Cruz reclamaron por la pronta apertura de paritarias salariales y la revisión de las condiciones laborales.

“El 25 de febrero inicia el ciclo lectivo y se efectivizará la pérdida de 1.500 puestos de trabajo, al año pasado ya denunciamos este riesgo y es un reclamo que no fue escuchado. Es el principal problema que tenemos y desde el Frente Sindical decinos no a los despidos”, dijo César Alegre de ADOSAC.

Además, rechazaron la “pauta salarial cero, hay una inflación de un 30% anual por lo que perderemso ése monto más la cláusula gatillo que ya se dio de baja”, “insistimos que se debe reabrir el diálogo en lo inmediato”.