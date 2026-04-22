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Un fuerte cruce entre el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán de La Libertad Avanza, y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso de Unión por la Patria, marcó la agenda política provincial este miércoles en Caleta Olivia.

El intercambio comenzó cuando Pablo Grasso cuestionó al legislador nacional por su desempeño y deslizó críticas sobre propuestas vinculadas a la gestión de recursos en una entrevista cedida a Radio Ecos del Sur durante el programa conducido por Roberto Murúa. “Debe estar contento, la primera vez que labura”, lanzó el jefe comunal, en referencia a Guzmán.

Pero la reacción de Jairo Guzmán, que pidió salir al aire, fue sobre todo cuando Grasso aseguró que el líder libertario de Santa Cruz había militado junto a él en el pasado. “Jairo militaba conmigo, Jairo militaba conmigo en una básica que tenía yo”, afirmó el intendente, y redobló la apuesta: “Después te digo qué básica, tengo la foto”.

“Es un mentiroso constante”, lanzó Guzmán al aira cuando cruzaron las llamadas en vivo, y negó de forma tajante el vínculo político: “Que muestre lo que sea, porque es un mentiroso”, dijo y agregó que la ciudad de Río Gallegos “está hecha un desastre”. Además, negó cualquier vínculo político previo con Grasso y lo acusó de “vivir del Estado”.

Con ambos al aire, el intercambio escaló rápidamente. Guzmán abrió con una fuerte descalificación: “Le tengo un asco a los políticos como el que estás entrevistando”, y agregó: “Es un parásito que vivió siempre del Estado”.

También negó cualquier relación política con el intendente: “Yo no lo conozco, no lo milité en mi vida. Me corto una mano antes de militar a una persona como usted”.

Grasso respondió en el mismo tono. “No me sorprende, esa es la lógica que tienen”, sostuvo, y contraatacó: “Nunca laburó en su vida”.

El jefe comunal insistió en su versión: “Vos no nacés de un repollo”, y volvió a desafiar: “Mostrá las fotos si las querés desmentir”.

El cruce derivó en interrupciones constantes, lo que obligó al conductor a intervenir para intentar ordenar el debate.

Fondos nacionales

Previo a la discusión, Grasso hablaba sobre el reclamo de intendentes por fondos nacionales vinculados al impuesto a los combustibles, destinados al mantenimiento de rutas.

Grasso confirmó que impulsará una presentación judicial para exigir esos recursos. “Vamos a presentar la demanda y una propuesta de salvataje para todos los intendentes”, sostuvo, y defendió la necesidad de acciones concretas ante la falta de obra pública nacional a las que invitó al intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo.

En ese contexto, también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto del endeudamiento. “Le debemos plata a todos y seguimos pidiendo”, expresó.

Denuncias cruzadas y tensión política

El debate escaló rápidamente hacia acusaciones personales. Guzmán denunció supuestos hechos de corrupción y apuntó contra la gestión municipal. “Se enriquecieron en el Estado, son unos corruptos terribles”, afirmó, y responsabilizó al kirchnerismo por la situación provincial: “Destruyeron Santa Cruz”. También apuntó contra la gestión local: “La ciudad de Río Gallegos está hecha un desastre”.

Grasso respondió en el mismo tono. Cuestionó la negativa trayectoria laboral del diputado y defendió su gestión. “Nunca laburó, vive de criticar”, retrucó, y negó las acusaciones en su contra.

Ambos dirigentes se interrumpieron en reiteradas ocasiones, lo que dificultó el desarrollo ordenado de la conversación. El conductor del programa intentó moderar el intercambio.

Cruce por impuestos y realidad económica

Otro eje de conflicto surgió en torno a la política impositiva y la administración municipal. Guzmán acusó al intendente de aumentar impuestos y afectar a los vecinos. “Empobrecen a la gente”, sostuvo. “Mientras yo trabajaba y pagaba impuestos, este parásito vivía de mis impuestos”, dijo. “Vive de aumentar los impuestos y empobrecer a la gente”, agregó.

Grasso rechazó esas afirmaciones y defendió su gestión. Aseguró que trabaja para sostener servicios y obras en un contexto económico complejo, y cuestionó las políticas nacionales que, según indicó, afectan a las provincias. Además aseguró que fueron “los únicos que no subimos los impuestos en la provincia”.

Hacia el final del intercambio, el conductor del programa propuso organizar un debate presencial para ordenar la discusión y profundizar en propuestas. Ambos dirigentes aceptaron la posibilidad, aunque el clima de tensión se mantuvo hasta el cierre de la comunicación.