Impulsan el consumo de carne de guanaco en todo el país: “Es una práctica ancestral de la Patagonia, la gente la usaba para subsistir” Tras la repercusión de sus declaraciones, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reforzó su postura sobre el aprovechamiento del guanaco como alternativa productiva. Además, remarcó su valor como proteína y su arraigo histórico en la Patagonia.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, volvió a referirse al consumo de carne de guanaco y su posible expansión en Argentina, luego de la fuerte repercusión que generaron sus declaraciones la semana pasada.

La semana pasada, en el marco de la AmCham Summit 2026, Pino había dialogado con La Opinión Austral, donde planteó la necesidad de avanzar en un esquema que permita el tránsito federal de este producto. “Es una proteína muy buena, muy valorada, que debería poder comercializarse en todo el país”, afirmó entonces. Sus dichos generaron impacto y reabrieron el debate a nivel nacional.

“Es un consumo ancestral en la Patagonia”

Tras esa repercusión, Pino volvió a pronunciarse este lunes en diálogo con Eduardo Feinmann en “Alguien tiene que decirlo” de Radio Mitre, donde reforzó su postura y destacó el arraigo histórico del consumo de guanaco en el sur argentino.

“Es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, diría de época ancestral, donde la gente que vivía en Patagonia usaba la carne de guanaco para subsistencia”, sostuvo.

El dirigente remarcó que no se trata de una práctica nueva, sino de una tradición que podría proyectarse al resto del país como alternativa alimentaria.

El tema también fue abordado por la ingeniera agrónoma Carla Cepeda, de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz del INTA, quien explicó que el aprovechamiento del guanaco forma parte de un proceso con años de desarrollo.

La especialista indicó que existe un plan nacional de manejo de la especie y hay planes provinciales en distintas las provincias de Argentina, entre ellas Santa Cruz, donde se permiten ocho modalidades de aprovechamiento de la especie.

“Una de esas modalidades es el aprovechamiento de carne para consumo. En el marco de esta legislación un frigorífico empezó a trabajar esta carne de forma comercial y nosotros como INTA nos sumamos en un convenio público-privado para investigar qué era esta carne”, aseguró Cepeda, quien remarcó que existe una mesa asesora de guanacos de la cual INTA participa como pata técnica.

En cuanto a los cortes, Cepeda remarcó que el frigorífico Montecarlo, que es quien lidera hoy la comercialización en Santa Cruz, tiene seis cortes, entre ellos el bife angosto, bife ancho, picada, lomo, vacío y pierna“.

Una alternativa para la producción patagónica

Al comparar con el consumo de carne de burro, lo cual consideró como algo más “novedoso”, Pino indicó que “no deja de ser una proteína animal que perfectamente se puede consumir”.

“Acá en la Argentina no se consume carne de caballo, está prohibido, pero se exporta mucha carne de caballo y, por ejemplo, Italia es un gran consumidor de carne equina”, especificó Pino, quien advirtió que el guanaco “es algo que se viene consumiendo y la idea es que se dé a conocer más”.

“El guanaco es una especie que ha ido compitiendo con lo que pasaba en la Patagonia que era muy virtuoso, que era el negocio ovino”, analizó Pino, quien destacó que “el aumento de guanaco fue en detrimento de la producción ovina” y aseguró: “está muy bueno darle una salida a la carne de guanaco y que el productor pueda ver que tiene una alternativa más”.