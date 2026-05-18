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Gabriel Contreras Agüero fue elegido este lunes como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz durante la primera sesión de acuerdos realizada con la integración de nueve vocales. La designación se concretó luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la validez de la ley provincial que amplió de cinco a nueve miembros el máximo órgano judicial santacruceño.

A partir de esa resolución, el TSJ quedó conformado por Reneé Fernández, Daniel Mariani, Fernando Basanta, Alicia Mercau, Paula Ludueña, Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio de la Vega y Gabriel Contreras.

La decisión de que Contreras se convierta en el nuevo titular del TSJ se tomó durante una reunión realizada en el edificio del Poder Judicial provincial minutos después de las 9 y fue anticipada de manera exclusiva por La Opinión Austral y radio LU12 AM680 minutos antes de las 11 horas, junto con la designación de Daniel Mariani en el Consejo de la Magistratura.

Tal como registró el móvil en el programa “La mañana de LU12”, antes de las 7 de la mañana ingresaron al edificio judicial Daniel Mariani, Sergio Acevedo, Lucio de la Vega, José González Nora y Gabriel Contreras. Más tarde entraron Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Basanta y Alicia de los Ángeles Mercau.

La reunión fue presidida inicialmente por Reneé Fernández, quien ejercía la titularidad del cuerpo hasta este lunes. Paula Ludueña estuvo ausente debido a una licencia por enfermedad. También participó el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, Matías Neil.

La fractura que quedó expuesta en medio del conflicto por los recursos del Poder Judicial y la ampliación del organismo, comenzó a curarse con el fallo de la Corte de la semana pasada. Por eso, se preveía que este lunes el primer tema que se iba a tratar era la titularidad del Poder Judicial de Santa Cruz. Daniel Mariani había sido el presidente del TSJ hasta el inicio del conflicto y luego fue desplazado por los 4 vocales para erigir a Reneé Fernández. La relación entre ellos no había quedado en los mejores términos luego de varias decisiones administrativas cruzadas.

Según pudo reconstruir La Opinión Austral, las posturas más confrontadas las protagonizaron Sergio Acevedo y Daniel Mariani por un lado y Reneé Fernández y Alicia Mercau por el otro. De acuerdo a la información, Reneé Fernández pasó gran parte del fin de semana analizando antecedentes administrativos y documentación jurídica para sostener su postura en contra de una eventual designación de Daniel Mariani como presidente del TSJ. Finalmente, la propuesta de Gabriel Contreras le modificó el escenario de la reunión.

Hubo un intercambio fuerte entre Sergio Acevedo y Reneé Fernández, que se conocen al menos desde que Acevedo fue gobernador de Santa Cruz en reemplazo de Néstor Kirchner, y que llegó a su punto más álgido cuando la vocal lo calificó de “machirulo“. El exmandatario provincial le había recordado que durante su gestión decidió desplazarla del cargo de secretaria Legal y Técnica del Poder Ejecutivo provincial porque la entonces funcionaria no reunía las condiciones necesarias para continuar en esa función.

En ese escenario, la elección de Gabriel Contreras surgió como una alternativa de consenso en medio de las diferencias internas entre quienes encabezaron los sectores del tribunal. La votación resultó 6 a 2. Con Ludueña ausente sólo votaron en contra Reneé Fernández y Alicia Mercau. Y llamó la atención el voto positivo de Fernando Basanta.

De izquierda a derecha: José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Juan De La Vega y Gabriel Contreras, jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

La cualidad distintiva de Contreras para ocupar el cargo con respecto a los otros vocales de la nueva mayoría es que tiene varios años de experiencia dentro del sistema judicial santacruceño y lo conoce por dentro.

José Antonio González Nora llega al Tribunal desde el ámbito de la Justicia federal. La designación le llegó siendo secretario Civil del Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yañez. Y trabajó con el juez federal Claudio Vázquez, como subrogante del juzgado, hasta que asumió en el TSJ.

Juan De La Vega trabajaba como abogado en la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo, junto al extitular del organismo Ramiro Castillo, desde la gestión actual del gobernador Claudio Vidal.

El gobernador Claudio Vidal saluda a Sergio Acevedo, minutos después que el exgobernador jurara como vocal del Tribunal Superior de Justicia en el año 2025.

Sergio Acevedo es quien tiene el perfil más político de todos. Fue intendente de Pico Truncado y diputado provincial. Acompañó como vicegobernador en la fórmula a Néstor Kirchner y, cuándo éste asumió la presidencia en 2023, asumió como gobernador de Santa Cruz, cargo al que renunció por negarse a pagar un adelanto de obra pública a un contratista. Tras varios años alejado de la actividad política y manteniendo su actividad ganadera y como abogado particular en un estudio de calle Pellegrini 114 que comparte con otros dos colegas, volvió al ámbito público de la mano entonces candidato a gobernador Claudio Vidal en el partido SER. En 2023 asumió como diputado nacional en reemplazo de Vidal y renunció a su banca antes de finalizar el mandato en la banca.

Daniel Mariani integrará el Consejo de la Magistratura

Durante el mismo encuentro, los vocales resolvieron designar a Daniel Mariani como representante del Tribunal Superior de Justicia ante el Consejo de la Magistratura, lugar que ocupaba Fernando Basanta. Como suplente fue elegido Lucio de la Vega.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 15 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

Quién es Gabriel Contreras, el nuevo presidente del TSJ

Antes de llegar al Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras se desempeñaba como juez de Instrucción Penal N°2 de Caleta Olivia.

Tiene 21 años de trayectoria dentro del Poder Judicial de Santa Cruz. Inició su carrera en junio de 2004 como abogado escribiente mayor en la Fiscalía de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial. Entre 2008 y 2017 fue fiscal titular de la Fiscalía N°2 de Primera Instancia de Caleta Olivia.

Gabriel Contreras en su antiguo despacho del Juzgado de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En junio de 2017 juró como juez de Instrucción del Juzgado Penal N°2 de Caleta Olivia y posteriormente ejerció subrogancias en distintos fueros, entre ellos el Penal Juvenil, Civil, Comercial, Laboral y de Minería. Entre mayo y julio de 2019 quedó a cargo de todos los juzgados de primera instancia de Caleta Olivia debido a vacancias y jubilaciones.

Llegada al Tribunal Superior de Justicia

La designación de Gabriel Contreras como vocal del TSJ se produjo luego de una modificación en la terna enviada por el Poder Ejecutivo provincial.

Contreras tras la jurar como vocal del TSJ habló en rueda de prensa. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Originalmente, la nómina incluía a Gabriela Castro, presidenta del Tribunal de Cuentas, pero finalmente fue retirada debido a cuestionamientos vinculados a los requisitos constitucionales para integrar el máximo tribunal. El jefe del bloque oficialista, Pedro Luxen, comunicó públicamente esa decisión.

Posteriormente, el gobernador Claudio Vidal remitió una nueva terna que incluyó a Carlos Javier Bernasconi Lahn y mantuvo a Fernando Kustich, vocal por el Ejecutivo en la Caja de Servicios Sociales y exapoderado del partido SER.

Finalmente, la Legislatura provincial aprobó la designación de Gabriel Contreras como vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Gabriel Contreras, el juez penal

Durante su carrera judicial, Contreras intervino en expedientes penales vinculados a funcionarios públicos, dirigentes sindicales y causas de alto impacto en la zona norte de Santa Cruz.

Una de las últimas causas en las que participó fue como juez subrogante en la investigación por la agresión al contratista Fabio Cattani en Puerto Deseado.

La tapa de La Opinión Austral del jueves 9 de octubre.

En 2020 procesó por administración fraudulenta a cuatro integrantes de la comisión directiva de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles y tres que ya dejaron sus cargos. La denuncia, que apuntaba al titular de ese organismo Alberto Roberti, había sido presentada por el entonces secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz (hoy SIPGER), Claudio Vidal, luego de haber recuperado el sindicato.

Gabriel Contreras en Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En 2019 ordenó el procesamiento con prisión preventiva del entonces concejal de Caleta Olivia Rubén Martínez en una causa por abuso sexual agravado. Posteriormente, la Cámara Criminal confirmó la condena a cuatro años de prisión efectiva.

En 2021 procesó sin prisión preventiva al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, en una causa por abuso sexual simple.

El Gobierno provincial prepara un acto institucional

Pasado el mediodía del lunes el gobernador Claudio Vidal no tenía cerrada todavía su agenda que en un principio tenía en borrador un encuentro con la nueva cúpula del TSJ para avanzar en la articulación institucional entre poderes.

De izquierda a derecha: Carlos Pizarro director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos , Marcelo De La Torre presidente de Distrigas, Marcos Pérez Soruco presidente de la Caja de Servicios Sociales, Elmiger María Belén entonces presidenta del Consejo Previsión Social, Daniel Loncon vicepresidente de Vialidad Provincial, Luisa Cárdenas, entonces Ministra de Desarrollo Social, Iris Rasgido presidenta del Consejo Provincial de Educación, la entonces Claudia Pavez presidenta de Loterías para Obras de Acción Social, Adrián Suarez, el entonces presidente del consejo Agrario Provincial, el en ese momento Diputado provincial Pedro Luxen, la exMinistra de Gobernación Cecilia Borselli, Ministro de Energía y Mínería Jaime Álvarez, Gobernador Claudio Vidal, Ministra de Salud y Ambiente Lorena Ross, Matias Cortijo de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Diputado Provincial Piero Boffi, Vocal José Antonio González Nora, Fernando Martínez Diputado por el Pueblo de Gobernador Gregores, Vocal del TSJ Sergio Acevedo, Juan Maier amigo de Acevedo y Ministro de Trabajo, Empleo y el entonces Seguridad Social Ezequiel Verbes. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, y tal como adelantó La Opinión Austral, el gobernador Vidal organiza un acto oficial con la participación de representantes judiciales, legislativos y funcionarios nacionales, que sería los primeros días de la semana próxima. Fuentes cercanas a la organización deslizaron la posibilidad de que entre los invitados haya del sector sindical de la justicia, pero no local. En cambio, esperan que arribe a la provincia Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT.

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