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Luego de ser consagrado por consenso como el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, el doctor Gabriel Contreras Agüero analizó el nuevo escenario judicial de la provincia que se desprende de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.

Del impacto del fallo de la Corte SUprema de Justicia, dijo: “Hoy estamos convalidados. El fallo es muy claro, contundente, y nos convalida desde el momento en que asumimos el cargo el año pasado”, aseveró. “No hay mayor convalidación y legitimación que el fallo del máximo tribunal de Argentina. Así que ahora resta ponerse a trabajar”. El flamante presidente reconoció que la espera de los últimos meses representó una “situación de varios meses de preocupación”, aunque subrayó que en el fondo sabían que se habían respetado todos los carriles legales, dijo en un mano a mano con “El Caletense”.

Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó el conflicto abierto desde el año pasado entre los tres poderes del Estado en la provincia de Santa Cruz y declaró la validez de la ley por reforma judicial local y habilitó la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con los jueces promovidos por el gobernador Claudio Vidal.

A partir de esa resolución, el TSJ quedó conformado por Reneé Fernández, Daniel Mariani, Fernando Basanta, Alicia Mercau, Paula Ludueña, Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio de la Vega y Gabriel Contreras.

Primer acuerdo institucional

Describió los detalles del primer acuerdo alcanzado por el cuerpo ampliado, se resolvió su presidencia y se eligió al doctor Daniel Mariani como representante ante el Consejo de la Magistratura. De cara a los desafíos de gestión, Contreras Agüero adelantó que ejercerá con rigor sus facultades de superintendencia: “Al empezar a trabajar en una nueva reestructuración, tenés que tener un control”.

Para ello, el TSJ ya solicitó informes detallados del volumen de causas de todas las cámaras criminales, civiles, laborales, comerciales y de minería de Santa Cruz, como paso previo a ordenar inspecciones ordinarias exhaustivas en los Juzgados de Primera Instancia, de Familia y de Instrucción. El objetivo explícito será auditar la cantidad de personal, el flujo de los expedientes y verificar de forma taxativa si existen retrasos o si se cumplen los plazos establecidos por ley.

Contrataciones del Poder Judicial

Uno de los ejes centrales de la auditoría será el plano financiero y de recursos humanos. Confirmó que se le ordenó al administrador general del Poder Judicial confeccionar un informe inmediato sobre el presupuesto y la masa salarial.

En particular, puso la lupa sobre el incremento del personal: “Vamos a revisar la totalidad de los contratos del Poder Judicial en las distintas dependencias”. Anticipó que datos preliminares indican cerca de 350 ingresos de personal desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Asimismo, admitió la falta de jueces y fiscales en diversas localidades del interior, una problemática que articularán formalmente con el Consejo de la Magistratura. Sobre la situación de su localidad de origen, detalló que “en Caleta Olivia está vacante la Cámara Criminal, el Juzgado Penal Juvenil, el Juzgado Civil y el Juzgado de Instrucción” (despacho que él mismo encabezaba), vacantes que serán notificadas oficialmente esta semana para fijar las fechas de los concursos.

La tapa de La Opinión Austral de este viernes 15 de mayo.

Humanizar la justicia

En el tramo más reflexivo y personal de la entrevista, el titular del TSJ recordó su procedencia caletense y su formación académica: “Siempre soy un agradecido de los docentes, de la educación pública y de todo el personal que me acompañó en mi carrera judicial”, evocando su trayectoria de más de dos décadas como fiscal y juez de instrucción junto a equipos interdisciplinarios y fuerzas de seguridad.

Finalmente, envió un mensaje directo hacia el interior de la gran estructura judicial con la meta de recomponer el vínculo con la comunidad: “Voy a pregonar lo que sostengo siempre: no solo el compromiso en la función, sino la empatía y la humildad”.

Para concluir, el magistrado lanzó una fuerte definición sobre el rol de las máximas autoridades de la provincia: “Los jueces tienen que saber que ser juez o funcionario no significa estar en una pirámide; uno sigue siendo un servidor público y tiene que dar respuestas y soluciones”.