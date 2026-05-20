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La concejal de Río Turbio, Mariana Mercado, impulsó un proyecto que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 18 años.

La iniciativa, que comenzó a gestionarse a finales del período legislativo anterior, cobró fuerza tras un alarmante incremento del consumo de estos dispositivos en la población infantil.

En declaraciones brindadas a LU12 Radio Río Gallegos, detalló el relevamiento territorial realizado y alertó sobre el “desconocimiento generalizado que tienen las familias respecto a los severos componentes químicos y los daños neurológicos y pulmonares”.

Surgió a partir del trabajo en establecimientos educativos locales, donde los ediles advirtieron una preocupante naturalización del consumo en edades cada vez más tempranas.

Mercado explicó el escenario detectado en las aulas locales: “Nosotros estábamos observando cómo los niños, porque ya no hablamos de adolescentes de 15 y 16 años, estamos hablando de chicos de 11 y 12 años, tenían un libre acceso a lo que es el vaper. La comercialización cómo se manejaban dentro de las escuelas, cómo se vendía o juntaban dinero en los recreos para poder adquirir a la salida de las escuelas. Esto hizo que nosotros empecemos a indagar en el tema”.

“Al ver situaciones con respecto a nuestra comunidad que han pasado el año 2025, donde preadolescentes de 13 años han caído en situación grave a nuestro hospital, donde su recuperación ha costado y donde ha tenido consecuencias a nivel salud por el consumo del vapeo, creemos que está comprobado medicinalmente de que sí trae consecuencias a nuestros niños y adolescentes”, fundamentó.

Informe médico

El análisis médico que sustenta el proyecto derribó el mito de que el vapeo constituye una simple moda.

Mercado subrayó el impacto científico que motivó la prohibición: “Los químicos que contiene el vapeo, influyen en lo que es el desarrollo neurológico de nuestros chicos. Estamos hablando de lo que es la memoria, el aprendizaje, el control de los impulsos y la parte emocional. Hablamos de la depresión, aparte de la afección pulmonar y las adicciones a la nicotina, y lo que esto es el inicio de una adicción posterior”.

Uno de los principales obstáculos identificados por la autora del proyecto es la profunda desinformación que impera en los entornos familiares, donde en muchas ocasiones se avala el consumo bajo la falsa premisa de que representa un hábito menos nocivo que el tabaco convencional. “En una institución escolar se le retira a un estudiante un vapor que tenía contenido de cápsulas que vienen ahora con el componente de la marihuana. Cuando se lo retira, viene la familia y le dice: ‘No, nosotros se los compramos’. Entonces, la familia no estaba en conocimiento de lo que contenía el producto”.

Frente a este vacío informativo, el proyecto de ordenanza contempla una fuerte campaña de concienciación mediante talleres promovidos por la municipalidad dirigidos a toda la sociedad. Para el diseño de la norma, los concejales tomaron como referencia legislaciones internacionales vigentes en Europa, Estados Unidos y México, que imponen restricciones severas sobre estos artículos. Mercado concluyó con una fuerte exhortación a sus pares de la Patagonia, señalando que la urgencia sanitaria de los menores no puede quedar supeditada a los tiempos de las normativas de carácter federal: “No podemos seguir esperando a ver qué se regulariza a nivel nacional. La medida a menores de edad acá se tomó la decisión de prohibir. Por eso yo digo que es importante y quiero invitar a todas las localidades a que tomen esta medida y por qué no ser la primer provincia de nuestro país en tomar una medida que va a prevenir cosas que son nuestros hijos“.