En las Elecciones Legislativas 2025, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad se ubicó quinto, detrás de Fuerza Santacruceña, La Libertad Avanza, Por Santa Cruz y Pro-Propuesta Republicana.

La lista encabezada por Gabriela Ance, acompañada de Luis Díaz y Oriana Toloza, cosechó 8.071 votos lo que representó un 4,86%.

El día después de las elecciones, Ance manifestó a La Opinión Austral: “A priori, cualquiera de los que hemos sido candidatos seguramente que estamos haciendo un análisis muy superficial, lógicamente hay que profundizar en debates y en discusiones respecto a lo que aconteció a nivel nacional frente al gobierno de Milei que ha logrado un triunfo“.

“En estas elecciones ha quedado un gran derrotado, el gobierno provincial de Claudio Vidal”.

Las tres bancas, de cinco, que se renuevan serán ocupadas por Fuerza Santacruceña que ingresará por mayoría con Juan Carlos Molina y Moira Lanesan y La Libertad Avanza con Jairo Guzmán por la minoría.

“Vemos que en estas elecciones ha quedado un gran derrotado, el gobierno provincial de Claudio Vidal que con todo el aparato estatal y todo el dinero que puso en esta campaña, incluso censurando a otros sectores políticos, no ha logrado consolidar ningún diputado“, marcó.

“El mismo gobernador se puso al frente de esta campaña, arrancando la campaña electoral de Daniel Álvarez y haciendo un cierre también, pero ni su figura permitió remontar una situación que trae sobre sus espaldas el haber llevado adelante un ajuste muy fuerte contra los trabajadores de Santa Cruz con ataques como descuentos a los salarios de los docentes que vienen llevando adelante un plan de lucha, la multa al gremio ADOSAC, la estigmatización que también viene de sus funcionarios que permanentemente están señalando a los trabajadores como vagos o como ñoquis, el intento de imponer un presentismo, el hecho de querer colocar la idea de que ellos habían acordado un cierre de paritaria que no fue tal. No hay que olvidar que hay trabajadores de salud perseguidos”, repasó.

“En la zona norte, hay trabajadores que están sufriendo el intento de aplicar una ley que todavía no está promulgada como es la 90/10, una serie de políticas totalmente antiobreras que lo han colocado en el lugar que finalmente le da esta elección“, expuso.

“El primer análisis de lo que nos deja esta elección es el mensaje de que la gente ha votado rechazando una política de ajuste“, remarcó.

En cuanto a los resultados de su fuerza política, Ance valoró que “los votos que hemos logrado han sido importantes. Hay un crecimiento en algunas localidades, donde incluso no hemos podido llegar a desarrollar una campaña política, la realizamos a pulmón con todo el Frente de Izquierda, tratando de reflejar lo mejor posible la realidad de los trabajadores de la provincia que claramente están mandando un mensaje”.

Voto condicionado

En el contexto nacional, observó que “a pesar de que hay situaciones que podemos leer que están en la agenda pública de los escándalos del gobierno de Javier Milei, no han sido razones suficientes para que un pueblo vote en favor de sus propios intereses y rechace los intentos de leyes de reforma jubilatoria, impositiva y laboral que quieran llevar adelante también”.

“Las elecciones no definen todo lo que va a acontecer en adelante respecto del pueblo argentino”.

Además, mencionó: “Hay un condicionamiento que no podemos olvidar por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump que unos días antes de las elecciones amenazó con que si Milei no ganaba la elección, no nos iban a ayudar por lo tanto condiciona el voto de una población que probablemente está viendo que la alternativa para salvarse de la crisis económica sea por ahí”.

“Nosotros entendemos que no es el camino y que lo que viene a partir de ahora es un mayor ajuste, que va a tener a la izquierda enfrentándolo como viene sosteniendo durante todos estos meses grandes luchas. No tenemos que olvidar que hay gobiernos que han intentado golpear fuertemente a la clase trabajadora, en su momento el macrismo cuando intentó la reforma laboral y jubilatoria y tuvo una rebelión popular en las calles, así que creemos que este proceso de lucha todavía está abierto y que las elecciones no definen todo lo que va a acontecer en adelante respecto del pueblo argentino”, afirmó.

Baja participación

Por otra parte sobre la participación que a nivel país alcanzó un 67,92% y en la provincia, un 64,71%, Ance manifestó: “Fue muy bajo y hay que tener presente que es algo que venía pasando a nivel nacional, una tendencia de la población a no ir a votar y que se replica en el caso de Santa Cruz”.

“Está planteando una crisis que existe a nivel generalizado sobre el sistema democrático y partidario que hay en nuestro país sobre si hay una confianza o no en que estos lugares sirven para modificar las condiciones de vida de las personas“, puntualizó.

“El Congreso ha tenido una relevancia importante en el último tiempo por la presión que hay en la calle hacia los legisladores frente a determinadas decisiones que tienen que tomar. Entendemos que también lo que le ha permitido a Milei llevar adelante todo el ajuste fue que le hayan votado la ley de bases, el decreto 7023, el blanqueo de capitales, entre otras, que les han garantizado, sin tener una mayoría en el Congreso, los otros sectores políticos, a excepción del frente de izquierda. Ahora, han logrado más diputados, eso va a condicionar más lo que va a pasar con las leyes que quieran imponer y que sabemos que van a perjudicar al pueblo”.

Finalizando, afirmó que “la Izquierda va a estar al frente de las luchas y los reclamos que sean necesarios, sabemos la crisis se va a agravar, ya sea que haya una devaluación del peso que licue los salarios o un momento de default económico de nuestro país”.