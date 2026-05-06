El Gobierno provincial inauguró este martes la planta peletizadora en Gobernador Gregores, una obra ejecutada en el marco del trabajo del Consejo Agrario Provincial (CAP), con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y acompañar a los productores en toda la provincia.

Sobre este tema y otros proyectos habló en Radio LU12 AM680 el presidente del CAP, Hugo Garay, quien en primer término remarcó que la iniciativa forma parte de la planificación oficial: “se trata del plan estratégico que tiene el gobierno de la provincia de Santa Cruz encabezado por Claudio Vidal”.

En ese sentido, detalló el alcance de las obras en marcha: “De estas plantas son tres que se están instalando en la provincia, una en zona norte, en la localidad de Los Antiguos, otra en la que se inauguró este martes en Gobernador Gregores y otra que vamos a estar inaugurando en la ciudad de Río Gallegos, que es una planta peletizadora de leña y la de Gregores y Los Antiguos se va a dedicar todo lo que es la parte de pastura”.

Claudio Vidal encabezó este martes la inauguración de una planta peletizadora en la localidad de Gobernador Gregores, acompañado por la intendenta Carina Bosso (derecha) y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay (izquierda).

Garay señaló que la planta recientemente inaugurada ya se encontraba operativa: “Ya venía trabajando la planta esta peletizadora en Gregores y fue inaugurada, así que ese es el trabajo que vamos a empezar a realizar y nosotros en paralelo a eso ya venimos trabajando con los productores y también con distintos organismos que están inherente al tema, para hacer todo un plan de pastura en la provincia en lo que es la parte del valle de nuestra provincia en lo que es Gobernador Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas”.

En la misma línea, agregó que el plan productivo se extenderá a otras regiones: “Y también estamos sumando a la cuenca carbonífera, que hay unos estudios hechos que fueron realizados por la INTA y el UNPA, en la cual uno de los grandes beneficios que tiene ese sector es que se puede sembrar en secano (depende sólo de la lluvia)”, por lo que “en esta temporada la aspiración es llegar a las primeras 300 hectáreas de siembra de pastura en la cuenca carbonífera, que es una apuesta muy importante que vamos a hacer hacia ese sector; hace mucho tiempo que no se daba tanta importancia a la parte productiva”.

Una peletizadora es un equipo industrial que permite transformar materia prima finamente molida en pellets compactos, homogéneos y de fácil manipulación.

Asimismo, mencionó el trabajo conjunto con otros sectores: “Se sigue trabajando con la SAU en lo que es Calafate, que en esta temporada se sembraron 300 hectáreas (en la estancia Alice) y este año la idea es duplicarla, para después el gran proyecto que tenemos que es la planta de alimentos balanceados que va a estar en la ciudad de Río Gallegos; por eso venimos haciendo este tipo de trabajo para el día de mañana, cuando esté funcionando la planta de alimento balanceado, se alimente en su gran mayoría por los insumos producidos en la provincia de Santa Cruz”.

Por otra parte, el titular del CAP se refirió a la futura planta peletizadora de leña en la capital provincial y subrayó su impacto: “Eso es un cambio muy importante que se va a generar, porque te reduce el consumo de gas a los que utilizan los cilindros a un 70%”. En cuanto al origen del material, aclaró: “De toda la leña muerta que hay en los bosques, que en algún momento se malinterpretó que vamos a salir a talar”.

El exterior de la planta inaugurada en Gobernador Gregores.

Finalmente, explicó el manejo sustentable previsto: “Nosotros tenemos muchos bosques con material muerto y después, haciendo un plan de manejo, que lo manejamos del Consejo Agrario, hay árboles que son muy grandes que por ahí generan mucha sombra y opacan a que crezcan otros árboles que vienen desde abajo, entonces esos árboles se cortan para que los bosques se vayan renovando”.

En ese marco, concluyó: “todo ese material nosotros lo vamos a empezar a utilizar y hacer estos pellets de leña, que también va a ayudar para transportar porque va a ser mucho más fácil y también el consumo va a ser mucho menor y el aporte calórico va a ser mejor”, detalló entre otras cosas.