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Luego de rechazar la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país dio intimó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a enviar el expediente completo sobre la ampliación del Tribunal en 48 horas.

Como había anticipado La Opinión Austral el pasado 23 de abril, la Corte había requerido formalmente al TSJ que remita todas las actuaciones del expediente que se inicio por parte de la Asociación planteando la inconstitucionalidad de la ley que determinó la ampliación del tribunal santacruceño de 5 miembros a 9.

Ante el incumplimiento del TSJ, este miércoles, la Corte emitió una intimación formal al Superior Tribunal –a la que tuvo acceso este medio- para que remita, en un plazo de 48 horas, todas las actuaciones relacionadas con la causa por la ampliación del cuerpo judicial provincial.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial.

De esta forma, la Corte advirtió sobre el incumplimiento del requerimiento anterior y ordenó que la documentación sea enviada “de inmediato” en formato digital.

El oficio menciona específicamente la causa 917/2025 y los incidentes vinculados, cuya remisión ya había sido requerida en la resolución dictada el 23 de abril de 2026. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, el máximo tribunal nacional resolvió avanzar con una intimación directa.

El antecedente

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado la recusación impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz en el expediente que discute la constitucionalidad de la ley que amplió el número de integrantes del tribunal superior provincial.

El gremio había cuestionado la intervención de magistrados de la Corte argumentando supuestos vínculos políticos e institucionales de abogados patrocinantes con algunos de los actores involucrados en la causa.

De izq. a der.: Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña. Los vocales que declararon inconstitucional la ley de ampliación del Tribunal Superior.

Sin embargo, el máximo tribunal consideró que el planteo fue presentado fuera de término y que, además, no existían causales legales válidas para apartar a los jueces.

En su resolución, recordó que la recusación es una herramienta excepcional y de interpretación restrictiva, especialmente cuando se intenta apartar a miembros de la Corte Suprema.

La disputa

El conflicto judicial comenzó tras la sanción de la ley provincial que amplió la integración del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, una decisión que generó fuertes cuestionamientos políticos, judiciales y gremiales.

Franco Mascheroni, secretario general de los Judiciales provinciales. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La Asociación Gremial de Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial, mientras distintos sectores denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de designación y toma de juramento de nuevos vocales.

En paralelo, se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos que hoy forman parte del análisis requerido por la Corte Suprema.

La decisión que la Corte Suprema resolverá si la ampliación es constitucional, en la tapa de La Opinión Austral del 24 de abril.

¿Qué exige la Corte? En la resolución conocida ahora, el máximo tribunal dejó en claro que necesita acceder a la totalidad de las actuaciones para continuar con el tratamiento del caso.

Por eso, además del expediente principal, exigió la remisión de los incidentes cautelares vinculados; las resoluciones internas sobre organización y juramentos; la-información sobre otros procesos relacionados con el mismo objeto judicial.

A todo esto, La Opinión Austral pudo confirmar que en el Palacio Legislativo de la calle Talcahuano en la Capital Federal ya recibieron, después del mediodía del miércoles 6, el acuse de recibo del mail que la Corte Suprema envió al TSJ. Con un breve texto Jorge Bahamonde, Director General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos del Poder Judicial de Santa Cruz, fue el encargado de formalizarlo ante Andrea Soria, Directora General de la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, el Poder Judicial de la provincia “está trabajando para dar cumplimiento con lo solicitado“.