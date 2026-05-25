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El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, puso en valor el trabajo territorial que lleva adelante el Gobierno Provincial y reafirmó la visión de gestión impulsada por el gobernador Claudio Vidal. Fue en el marco de las actividades oficiales desarrolladas este lunes en Puerto Santa Cruz por el aniversario de la Revolución de Mayo,.

“Son fechas muy importantes, de identidad y pertenencia para los argentinos”, expresó Georgion, destacando la importancia de que el gabinete provincial acompañe este tipo de actividades en las distintas localidades de Santa Cruz.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la presencia territorial forma parte de una decisión política sostenida por la gestión provincial. “Nosotros estamos trabajando desde el día viernes haciendo un barrido. Como vengo diciendo yo: no hacemos territorio, somos territorio”, afirmó.

Los niños realizando una destreza folclórica frente al palco oficial encabezado por el gobernador Claudio Vidal.

Asimismo, señaló que este esquema de trabajo permite mantener un contacto permanente con vecinos y vecinas de toda la provincia: “Que esté la figura del gobernador nos permite que él vea algunas situaciones que, como toda sociedad, tienen ganas de decirle al mandatario más importante de la provincia”.

Georgion destacó además el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno y los municipios, remarcando que la política social y territorial no puede pensarse únicamente desde Río Gallegos.

“Nosotros ya venimos con gente de Desarrollo para hacer distintas visitas, para que no solamente quede el laburo o la política de desarrollo desde casa central en Gallegos, sino que nosotros veamos en cada uno de los municipios y en cada una de las casas que vamos a visitar”, sostuvo.

El tradicional desfile patrio. Puerto Santa Cruz participó de una jornada especial.

En esa línea, señaló que el Gobierno Provincial mantiene una agenda activa pese al contexto económico complejo: “Tenemos 56 obras a full en un contexto económico difícil, pero que lo sobrellevamos, y que la mirada de lo que queremos tiene que ver con esto: cómo proyectamos Santa Cruz”.

El ministro remarcó además que la gestión mantiene una visión optimista y orientada al futuro: “Nuestro mensaje siempre va a ser positivo, más allá de lo que nos quieran imponer o instalar. Tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir”.

Pensar a largo plazo

Uno de los conceptos centrales de las declaraciones de Georgion estuvo vinculado a la necesidad de construir políticas públicas sostenidas y planificadas en el tiempo.

“Ya no es una Santa Cruz que piensa en el hoy, sino una Santa Cruz que empieza a entender cómo resuelve lo de hoy, proyecta lo de mediano plazo y a largo plazo”, expresó.

El gobernador Claudio Vidal y el intendente Manuel Bórquez.

En ese sentido, sostuvo que el desafío actual pasa por construir herramientas que permitan transformar estructuralmente la provincia, generar oportunidades y consolidar un modelo de desarrollo que trascienda coyunturas y gestiones.

“Eso nos permite dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos hacia dónde queremos ir”, afirmó, vinculando el presente con la necesidad de planificar obras, infraestructura y políticas que modifiquen de manera sostenida la matriz productiva y social de Santa Cruz.

El valor de la escucha

Georgion también hizo hincapié en el concepto de “escucha activa” como parte central del modelo de gestión impulsado por Claudio Vidal. “Son momentos donde nos tienen que encontrar hombro con hombro, entendiendo que tenemos que escuchar”, señaló, agregando que esa cercanía también permite corregir errores y mejorar las políticas públicas.

Finalmente, el ministro destacó la importancia de sostener políticas de Estado más allá de las personas o los gobiernos de turno, poniendo como ejemplo el reconocimiento a los veteranos de Malvinas. “La política de Estado va más allá de los nombres propios”, expresó, reivindicando el rol de quienes construyeron la historia y la identidad de Santa Cruz y remarcando la necesidad de que el Estado continúe acompañando y fortaleciendo esos espacios de pertenencia colectiva.