Gobierno de Santa Cruz confirmó que Vidal desvinculó al ministro Juan Mata por los presuntos cobros simultáneos Según informó el Gobierno de Santa Cruz la salida del exministro de Trabajo se produjo tras la difusión de registros sobre ingresos concurrentes en distintos organismos. Claudio Vidal sostuvo que la decisión responde a criterios de transparencia institucional y responsabilidad pública. "No voy a defender lo indefendible", dijo en un mensaje en sus redes sociales. Según la información por la que fue desplazado del Gobierno, Mata cobró $15.759.625 en un mes.

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El Gobierno de Santa Cruz confirmó que la desvinculación que decidió el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la desvinculación del ministro de Trabajo, Juan Mata, luego de la difusión de documentación vinculada a presuntos cobros simultáneos mientras ocupaba cargos y mantenía vínculos laborales dentro de la administración pública, el sector sindical y una firma del sector energético.

La decisión fue comunicada públicamente por el mandatario provincial, quien informó que le pidió la renuncia al funcionario. “Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia”, expresó Vidal.

El ahora exministro quedó en el centro de la controversia tras la circulación de registros que muestran percepciones salariales entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Presuntos cobros simultáneos

Según los registros difundidos por El Diario Santa Cruz, Juan Mata percibía ingresos a través de dos CUIT diferentes, identificados como 30-68521819-0 y 30-50304909-7, además de liquidaciones vinculadas a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

La documentación señala que las liquidaciones correspondían a períodos completos de 30 días trabajados bajo categoría “P”. Los montos brutos registrados incluyen cifras de $4.381.672,89; $3.969.041,92; $3.679.354,08; $3.578.142,14 y $3.546.380,83.

También figuran otros pagos que oscilan entre $2,6 millones y $3,4 millones, además de conceptos adicionales por remuneraciones de entre $1,9 millones y $4,2 millones.

De acuerdo con los datos difundidos, el último registro indica que AESA, una empresa de YPF que realiza proyectos de ingeniería y construcción, le abonó a Mata $3.678.354,08 por 28 días trabajados, mientras que la UOCRA liquidó otros $2.645.334,02 por 30 días. A esos montos se sumaba el salario correspondiente a su función pública como ministro de Trabajo de Santa Cruz.

El sueldo de Juan Mata como ministro de Trabajo

La información difundida por El Diario de Santa Cruz indica que Juan Mata percibía un salario mensual de $9.435.937 como ministro de Trabajo de Santa Cruz.

Además, los registros señalan que ingresó a la UOCRA en diciembre de 2018 y a AESA en julio de 2019, vínculo que continuaba vigente al momento de conocerse la documentación.

La combinación de esos ingresos derivó en cuestionamientos sobre la percepción simultánea de haberes mientras ejercía funciones dentro del gabinete provincial.

El mensaje del gobernador sobre la transparencia institucional

Tras confirmar la salida del funcionario, Claudio Vidal sostuvo que la decisión se tomó por responsabilidad institucional y remarcó que el compromiso de su gestión está por encima de cualquier vínculo personal.

“Juan es una persona a la que aprecio mucho, y justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión”, manifestó el gobernador.

Además, agregó: “Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz”.

El Gobierno provincial vinculó la decisión con la necesidad de sostener criterios de transparencia y control sobre la función pública dentro de la administración santacruceña.