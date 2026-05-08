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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, echó al ministro de Trabajo de la provincia, Juan Mata. El anuncio lo realizó este viernes mediante un mensaje público en el que informó que le pidió la renuncia al funcionario.

“Acabo de pedirle la renuncia al ministro de Trabajo, Juan Mata”, expresó Vidal al comunicar la decisión.

En el mismo mensaje, el mandatario provincial señaló que no defenderá situaciones que considere incompatibles con los lineamientos de su gestión. “Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia”, sostuvo.

El mensaje del gobernador tras la salida del ministro

Claudio Vidal también hizo referencia a la relación personal que mantenía con Juan Mata y explicó que la decisión se tomó en función de la responsabilidad institucional.

“Juan es una persona a la que aprecio mucho, y justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión”, afirmó.

Además, agregó: “Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz”.

En su comunicado, el gobernador volvió a remarcar el eje de transparencia que impulsa desde el inicio de su administración.

“Vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia”, indicó Vidal al explicar la decisión de desplazar al ministro de Trabajo.

El mensaje fue difundido de manera pública y generó repercusiones dentro del ámbito político provincial, mientras se espera una definición oficial sobre la continuidad de la cartera laboral y el nombre de quien reemplazará a Juan Mata.

Cambios en el gabinete de Santa Cruz

La salida de Juan Mata se convirtió en uno de los cambios más rápidos dentro del gabinete provincial desde la asunción de Claudio Vidal como gobernador de Santa Cruz.

Hasta el momento, el Gobierno provincial no informó quién ocupará el cargo de ministro de Trabajo ni cuándo se oficializará el reemplazo. Tampoco se difundieron detalles adicionales sobre los motivos que derivaron en la salida del funcionario.

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz tiene entre sus funciones intervenir en negociaciones laborales, conciliaciones y políticas vinculadas al empleo en la provincia. La salida de Mata ocurre en un contexto de actividad sindical y discusiones salariales en distintos sectores estatales.

A fines de abril, Mata logró reunir a representantes de las principales operadora mineras y empresas de servicios del sector para ajustar la aplicación de la ley de cupo laboral conocida como 90/10. El plazo que tenían las operadoras para cargar los datos de sus trabajadores ya se venció y ahora deben comenzar a cumplir la normativa y plantear las salvedades.

Esta semana encabezó, junto a las ministras de Gobierno, María Belén Elmiger, y de Producción, Nadia Ricci, una mesa de trabajo con representantes del sector pesquero para avanzar en una agenda común vinculada a las descargas, el empleo y el desarrollo de los puertos santacruceños ante el inminente inicio de la temporada de langostino.

En las últimas horas trascendió que el ahora ex ministro de Trabajo estaba cobrando tres sueldos en simultáneo. Además del haber como ministro, uno por un gremio de la construcción (UOCRA) y otro por AESA.