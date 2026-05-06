Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Primer Congreso de Periodismo Federal se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en el Centro Cultural “Doña Ana de Matos”, en la ciudad bonaerense de Luján. La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) organiza la actividad y convoca a periodistas, trabajadores de prensa y estudiantes de todo el país.

La jornada se desarrollará de manera presencial y gratuita, con inscripción previa a través del correo congresoperiodismoaperalujan@gmail.com. Cerca de un centenar de participantes formarán parte de esta propuesta de capacitación impulsada por la entidad.

Capacitación y agenda del congreso

El congreso se estructura en cuatro paneles temáticos que abordan áreas centrales del ejercicio periodístico. Más de veinte periodistas de APeRA estarán a cargo de las exposiciones.

El Panel de Periodismo Político analizará el trabajo en ámbitos como la Casa Rosada, el Congreso, el Ministerio de Economía y la Corte Suprema. También incluirá contenidos sobre ética profesional, verificación de información, manejo de fuentes y el uso de redes sociales, además de dinámicas de conferencias de prensa y comunicaciones off the record.

En el Panel de Periodismo Federal, los expositores desarrollarán el rol del periodismo regional en el sistema democrático, el protocolo de APeRA para contrarrestar noticias falsas y las condiciones de trabajo en medios locales. También abordarán la relación con las fuentes y la gestión de emprendimientos periodísticos.

Turismo y desarrollo local en Luján

El Panel de Turismo pondrá el foco en Luján como destino regional. Los especialistas analizarán la oferta turística del distrito y las políticas públicas que impulsa el municipio para fortalecer el sector.

El temario incluye turismo religioso, turismo rural y estrategias de promoción local. La participación de autoridades del área de Cultura y Turismo suma una perspectiva institucional sobre el desarrollo de la actividad.

Soberanía y cobertura sobre Malvinas

El Panel de Soberanía en Malvinas presentará una actualización del Glosario de APeRA, una herramienta destinada a periodistas para el uso correcto de términos vinculados a la Cuestión Malvinas.

El contenido aborda la denominación geográfica, el marco jurídico internacional, la pesca ilegal en el Atlántico Sur, la militarización de la zona y la Antártida Argentina. La iniciativa busca estandarizar criterios informativos en torno a los derechos soberanos del país.

Declaración de interés cultural y contexto institucional

El Concejo Deliberante de Luján declaró de interés municipal la realización del congreso, en una iniciativa impulsada por su presidente, Federico Vanín, tras un encuentro con autoridades de la entidad organizadora, encabezadas por su presidente, Fernando Ramírez.

“Recibir a periodistas de todo el país es parte de nuestra política pública para promocionar a la ciudad como un centro de convenciones y congresos de excelencia”, explicó el funcionario.

El presidente del Concejo Deliberante de Luján, Federico Vanín, recibió a parte de la comisión directiva de APeRA, integrada por su presidente, Fernando Ramírez, y los vocales Daysi Rendo Gadea y Juan Meri.

Desde el Municipio de Luján, colaborador en la organización, señalaron que la actividad se inscribe en una estrategia para posicionar a Luján como sede de congresos y encuentros nacionales, en articulación con el desarrollo del turismo.

El rol de APeRA en el escenario periodístico

APeRA se fundó el 22 de junio de 2020 con el objetivo de promover un periodismo federal, plural e independiente. La organización impulsa la defensa de la libertad de prensa, el acceso a la información pública y la perspectiva de género.

Entre sus líneas de trabajo también figuran la visibilización de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y la lucha contra la desinformación.

El congreso en Luján se enmarca en su programa de capacitación gratuita y busca fortalecer la formación profesional en todo el territorio nacional.