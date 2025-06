Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, reveló que está en diálogo con intendentes de todas las capitales del país para retomar un proyecto clave: la coparticipación del impuesto a los combustibles, iniciativa que los gobernadores le reclaman al Gobierno nacional.

Aseguró que el “este proyecto fue impulsado por los propios intendentes durante un año para buscar una competitividad distinta, generar recursos para los municipios, que hoy deben afrontar gastos como el subsidio al transporte de forma solitaria”, señaló y agregó que “nos quedamos dormidos y fueron los gobernadores a pedirlo. Ahora la plata se la van a quedar ellos”, se quejó.

Pablo Grasso recordó que junto a otros intendentes solicitaron a Nación coparticipar el impuesto.

“Nosotros pagamos 250 millones de pesos el subsidio de transporte, solitos. La Nación no da un mango, la provincia no da un mango, en nada. No te ayuda en absolutamente nada”, sentenció.

Aclaró que no buscan que la provincia les “dé plata”, sino que cumpla con sus responsabilidades: “Que la provincia haga funcionar el hospital y le dé sus insumos, que cubra medicamentos como lo tiene que cubrir, que genere empleo como dijo que iba a generar, que tengan pan como había que tener, que tenga paz como la prometieron y que tenga trabajo como lo había solicitado”.