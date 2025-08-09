Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Éste sábado la municipalidad de Río Gallegos inauguró la primera edición de Expo Deporte 2025, un encuentro que se extiende hasta el domingo en el Tennis Club y cuenta con más de 80 expositores que incluyen clubes, asociaciones, emprendedores y deportistas individuales. La Expo Deporte, que ofrece clínicas, charlas y competencias de muestra, busca visibilizar la diversidad de actividades deportivas y generar un espacio de integración para toda la comunidad. El acto protocolar fue encabezado por intendente Pablo Grasso, la secretaria de Deportes Silvina Juárez y representantes nacionales de distintas disciplinas.

En primer lugar, Silvina Juárez destacó el trabajo coordinado de las áreas municipales y aseguró que “esta Expo Deporte es una vidriera”. “Es la primera vez que se hace y es una oportunidad para que diversos sectores muestren lo que hacen”, afirmó. “Tenemos un Estado sumamente presente. Gracias al intendente que entiende que el deporte no es un gasto, sino una inversión”, cerró.

Grasso junto a su equipo. La actividad en el Tennis Club sigue este domingo.

Luego, Pablo Grasso subrayó el compromiso político con el deporte local y celebró los éxitos de Río Gallegos en el escenario nacional: “Río Gallegos tiene dos campeones en futsal masculino y femenino, como Opción Joven y Huracán Santacruceño, un vóley muy profesional, campeones en el automovilismo, como en Turismo Nacional, jugadores de fútbol profesional, personas destacadas en gimnasia artística y patín, entre otros.”

“Hoy te dicen que la política no tiene que hacer nada, pero esto se hace con decisión política, con el Estado acompañando a los clubes, asociaciones, emprendedores, pero también a deportistas que le cuesta mucho llegar a otras latitudes por todo lo que conlleva”, enfatizó el jefe comunal.

Durante el acto, se entregó un reconocimiento a Marcos Milinkovic, leyenda del vóley argentino, quien agradeció la invitación y se mostró “cómodo y feliz” por estar en Río Gallegos. “Se viene algo más grande en diciembre, quizás con la gente del vóley”, adelantó.

Marcos Milinkovic tomó la palabra en el acto de apertura de la Expo Deporte. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Se hizo lo propio con Matías Lucuix, entrenador de la selección argentina de futsal: “Los volví locos con las fechas porque hay cuestiones que me limitan con el tiempo. Agradezco estar acá, es un placer enorme. Siempre tenemos el desafío como selección de estar en las provincias y ser un ejemplo de lo que mostramos, lo que somos y lo que queremos ser”, expresó Lucuix.

Además, recibieron un presente Rafael Martínez, que brindó una clínica de Skate y es de Caleta Olivia; Esteban Pizzi, Ramiro Cárdenas y Alan Girardi, de Boca Juniors; y Pablo Covián y Fabricio Minor, en representación de River Plate.

Sorteos y cierre

Por último, el intendente Pablo Grasso anunció un sorteo especial para los vecinos y vecinas de Río Gallegos: una camiseta de Boca firmada por sus jugadores y una camiseta de River también firmada por el plantel millonario. La Expo Deporte 2025, organizada por el Municipio para impulsar la formación, inclusión y el alto rendimiento en la ciudad, seguirá este domingo con actividades para toda la familia.