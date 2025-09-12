Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín de Río Gallegos, trabajadores de diferentes estamentos estatales se volvieron a manifestar reclamando apertura de paritarias salariales, en el caso de la administración pública provincial, y en contra del ajuste nacional del gobierno de Javier Milei.

Concentrados a las 18:30, personal docente de ADOSAC, trabajadores autoconvocados de la salud, personal de televisión del gremio Satsaid, docentes universitarios de ADIUNPA y trabajadores no docentes de ATUNPA, entre otros, marcharon hacia la Casa de Gobierno de la provincia por segunda semana consecutiva.

Notoria fue la ausencia de algunos gremios, particularmente en el área de salud, tema que quedó contrastado con la presencia de un sector de ATE pero el de la agrupación ANUSATE que hoy no conduce ese sindicato. Tampoco estuvieron APAP, UPCN y ATSA.

Salud

Una de las trabajadoras del Hospital Regional, de nombre Claudia, indicó a La Opinión Austral que el reclamo sigue siendo el mismo: “Queremos la reapertura de las paritarias, ya no se puede sostener esto, no tenemos los insumos suficientes en varios servicios del hospital, como ser en los laboratorios, en diálisis, que son los que requieren análisis constantes, se los tienen que hacer en laboratorios privados”, dijo.

Luego, aseveró: “Acá el personal hospitalario ponemos el cuerpo como lo hicimos en pandemia, como lo hacemos cada vez que hay un accidente, cada vez que los funcionarios vuelcan y necesitan atención primaria, así como ellos necesitan de nuestro querido hospital, nosotros necesitamos una recomposición salarial”.

Al ser consultada sobre cuánto cobraban en promedio, la trabajadora manifestó que cerca de 900 mil pesos sin horas extras, con doce años de antigüedad. “El promedio es entre 800 y 900 mil pesos”, afirmó. Luego, sobre la ausencia de los gremios, indicó que ATSA y ATE al menos están en las asambleas en el hospital, pero UPCN y APAP “brillan por su ausencia”.

También presentes, los no docentes universitarios de ATUNPA, encabezados por su secretario general Fernando Cortez, en principio se solidarizó con los trabajadores de ADOSAC y la salud y luego sostuvo que el veto al financiamiento de las universidades realizado por el presidente Javier Milei pone en jaque a la educación superior.

“Hoy tuvimos un paro nacional con el 95% de adhesión en todas las universidades del país, y el próximo 17 de septiembre tendremos nuestra propia marcha junto a los compañeros del hospital Garrahan”, afirmó. En tanto, indicó que el sueldo básico de un trabajador no docente anda en un promedio de 580 mil pesos, por debajo de la línea de la pobreza. Al respecto, dijo que están atrasados un 82% de poder adquisitivo.

Otro de los sectores representados fue el de los empleados de Canal Nueve, en este caso, agrupados en el Satsaid. Jorge Álvarez, el secretario general manifestó a La Opinión Austral que “venimos reclamando una recomposición salarial” ya que “ésta cláusula gatillo hoy no alcanza”. Más adelante, afirmó que “venimos reclamando el escalafón salarial de televisión que al anterior gobierno se lo reclamamos y este gobierno lamentablemente nos mintió el año pasado cuando dijo que íbamos a trabajar sobre el escalafón”, subrayó.

Universitarios

Luego, el presidente del centro de estudiantes de la UNPA, Martín Saavedra, consideró, en un primer momento, muy positivo ver a tantos trabajadores de tantos sectores movilizados acá, expresando no sólo el repudio ante el recorte y ataque que está sufriendo cada laburante en su puesto de trabajo, sino que además hemos sabido convocarnos de manera unitario”.

Asimismo, consideró que “el ajuste de Vidal y el ajuste de Milei, no lo vamos a vencer en soledad, cada sector dando su pelea, sino que lo vamos a vencer como lo estamos haciendo hoy acá, organizados, participando en esta convocatoria, unitaria”, pero además “desde la universidad, como estudiantes, creemos que es muy importante entender que el recorte que plantea el gobierno nacional y el veto que ha sostenido, lo único que hace es negarle a cada hijo e hija y trabajador, de poder acceder al derecho de la educación superior”.

En tanto, la secretaria general de ADIUNPA, Karina Dodman, señaló: “Estamos presentes en el marco de un paro nacional convocado a lo largo y a lo ancho de nuestro país por el sector docente y no docente” ya que “el gobierno nacional lejos de dar respuestas y garantizar la educación de nuestro país, ha vetado la ley de financiamiento universitario y con ella vetó la posibilidad de actualizar las becas estudiantiles, la recomposición salarial al sector docente y no docente, la posibilidad de tener partidas presupuestarias que nos permitan abrir el 2026 la universidad pública” y, además, “como si no les bastara eso, nos adjudicó un recorte presupuestario de partidas”.