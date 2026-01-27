Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) difundió un comunicado de prensa, fechado este 27 de enero, en el que expresó la urgencia de declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en Santa Cruz. Guillermo Polke, en su carácter de presidente de la entidad que nuclea a las cámaras de comercio, industria y servicios de la provincia, informó a la comunidad sobre el eje central de su gestión.

Al respecto, sostuvo que “la prioridad absoluta e impostergable es la declaración por ley de la Emergencia Comercial, Industrial y PYME en Santa Cruz. Ante la crítica situación que atraviesan comercios y PyMEs en toda la provincia, con empresas operando al límite de su sostenibilidad, representantes de nuestra entidad mantuvieron reuniones tanto con miembros de los diferentes bloques de la Cámara de Diputados de la Provincia como así también con funcionarios del Poder Ejecutivo provincial”.

Asimismo, el escrito destacó que, como resultado directo de ese intercambio, la FESC valoró el compromiso del Gobierno de Santa Cruz de remitir a la Legislatura un proyecto de ley que declare la Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Este instrumento legal es fundamental porque habilita de inmediato herramientas concretas y vitales para el sector, tales como: suspensión de ejecuciones fiscales que eviten embargos y cierres; planes de regularización de deudas con quita de intereses y multas; facilidades de pago de hasta 60 cuotas para aliviar la presión financiera; líneas de crédito a tasas diferenciadas y accesibles; y compensación de deudas que el Estado provincial mantenga con las empresas afectadas”, precisó el comunicado.

“Desde la FESC vemos con agrado la predisposición y el reconocimiento unánime de la crisis por parte de funcionarios y legisladores de todos los espacios políticos. Este consenso es crucial. Cada día sin esta declaración pone en riesgo más empleos y la continuidad de numerosas empresas que son el sustento de nuestras localidades”, se indicó.

El documento firmado por Polke remarcó que la “Emergencia PYME no es una solución mágica a los problemas estructurales, pero es el paraguas legal indispensable para implementar el alivio inmediato que el sector productivo necesita para respirar, sostenerse y proteger las fuentes de trabajo”. Y concluyó: “Convocamos a seguir este proceso de cerca y a acompañar la sanción de esta ley, que es un paso vital para la defensa de la economía y el empleo en Santa Cruz”.

