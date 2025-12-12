Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos y analizó el complejo escenario que atraviesa el sector comercial en la región y en la provincia.

El dirigente viene de mantener una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández, a quien le trasladó su preocupación por la grave situación que atraviesa el comercio y las pymes.

Reneé Fernández recibió en su despacho al presidente de la Federación Económica, Guillermo Polke.

En diálogo con “La Decana de la Patagonia“, Polke sintetizó que el panorama provincial se profundiza cada vez más con una caída del consumo, cierre de empresas y despidos, que generan un estado de fragilidad social.

“La situación es complicada, no repuntan las ventas y la crisis está desbordando el ámbito económico para transformarse también en un problema social”, advirtió al hablar acerca de los resultados preliminares de la encuesta mensual que la FESC realiza para medir la actividad pyme.

La provincia cuenta con entre 6.000 y 7.000 pymes activas, dependiendo del registro que se tome, sostuvo. En ese marco, dijo que el promedio incluye desde pequeños comercios hasta prestadores de servicios profesionales. Y en todos los casos —subrayó Polke— el fenómeno es el mismo: una estructura pensada para un nivel de consumo que hoy no existe.

La caída de actividad en el sector petrolero fue el golpe más duro. La salida de YPF y la reducción de contratos dejó sin empleo a trabajadores con alto poder adquisitivo y obligó a cerrar decenas de empresas de servicios, muchas de ellas con 3, 4 o 5 empleados, que en conjunto representan un número significativo de puestos perdidos.

El impacto se esparció como una ola sobre el comercio de cercanía: tiendas, zapaterías, joyerías, ferreterías, casas de materiales, gastronómicos y hoteles. “Si vos esperabas 100 clientes y ahora no entra nadie, pero te quedaste con la estructura completa —sueldos incluidos—, la cuenta no cierra”, graficó.

Polémica por la Zona Franca

El dirigente también cuestionó al Gobierno provincial por avanzar en beneficios fiscales para el concesionario y permisionarios de la Zona Franca de Río Gallegos, que alivia carga impositiva para venta de vehículos, perfumería y bebidas, entre otros productos. En ese sentido, Polke apuntó “¿por qué no para el resto de las pymes?”, advirtiendo que mientras se flexibiliza esa carga, se desatiende a empresas locales que “hoy están muy complicadas“.

En ese marco recordó que la federación impulsa una ley de emergencia pyme que incluya baja de impuestos para sectores críticos, financiamiento blando, planes de facilidades impositivas y una mesa de monitoreo permanente con cámaras empresarias, sindicatos y el Gobierno. “No pedimos nada extraño: pedimos sobrevivir”, sintetizó.

Desempleo y riesgo social

“Si sigue aumentando el desempleo va a ser un detonante social”, advirtió Polke al comparar la situación con la crisis de los años ’90, asociados a la pérdida de trabajo y endeudamiento.

Protesta de desocupados en Las Heras.

“La falta de empleo no es solo un problema económico. Genera estrés, violencia intrafamiliar, adicciones, crisis emocionales, desesperación. Afecta al dueño de la pyme que se hunde y al empleado que se queda en la calle”, explicó. Y reforzó un mensaje que viene transmitiendo en cada reunión institucional: “En Zona Norte, las movilizaciones ya son permanentes. Hay comerciantes autoconvocados. La situación es grave. Después no digan que no se avisó”.

Santa Cruz es una de las provincias que más empleo privado perdió per cápita en todo el país. Un dato duro en una provincia donde la economía privada ya era estrecha antes de esta crisis.

Reforma laboral y consumo

Consultado sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, Polke rechazó la idea de que flexibilizar leyes de hace 50 años vaya a generar empleo automáticamente. “La caída de ventas, los cierres de empresas multinacionales, el endeudamiento del 70% de los consumidores con tarjetas… nada de eso está relacionado con la ley laboral. El problema es que no hay consumo. Sin plata en el bolsillo, no hay reactivación posible”, sentenció.

Para graficar, recordó que el período de mayor creación de empleo reciente coincidió con la vigencia de la doble indemnización. “Cuando tenés cola de clientes en la puerta, lo último que te preocupa es la ley laboral. Tomás gente porque la necesitás”, dijo.

Donde sí pidió una revisión urgente fue en el sistema impositivo: “Los productos argentinos tienen hasta un 50% de carga en impuestos. Es imposible competir con importados. Ahí está el verdadero cuello de botella”.

Polke insistió en que el rol de la Federación Económica no es sólo defender la rentabilidad de los comercios, sino advertir sobre las consecuencias humanas de la crisis. “Cumplimos un rol social. Tenemos la obligación de decirlo”, cerró.