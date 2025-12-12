Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nueva directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) PAMI Santa Cruz, Paula Álvarez, habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos a pocos días de asumir en el cargo, y dio precisiones acerca de un tema clave para miles de familias: la renovación del trámite para recibir pañales y apósitos a través del PAMI.

En diálogo con “La Decana de la Patagonia“, la funcionaria explicó cómo opera este sistema que ya transformó la logística de entrega y que hoy requiere que los afiliados actualicen la orden médica electrónica antes de que termine diciembre.

Paula Álvarez en el Congreso, acompañando a Jairo Guzmán, en su jura como diputado nacional

“La idea es que lo hagan todos dentro de diciembre para que la prestación no se corte”, insistió.

Cambios del sistema y mejorar el control

Desde mediados de año, PAMI modificó la modalidad de entrega. Los afiliados ya no retiran los pañales en farmacias: ahora los reciben directamente en sus domicilios a través de la empresa de logística Urbano. El cambio, explicó Álvarez, permitió agilizar la operatoria y obtener un nivel de trazabilidad que antes era imposible.

“Hoy tenemos un 94% de trazabilidad, sabemos quién recibe el insumo y quién no. Antes había gente que retiraba y gente que no, pero no podíamos auditarlo. Y además se evitó que los jubilados hicieran largas filas para cargar un bolsón de pañales”, señaló Álvarez.

El sistema, que alcanza a más de 250 mil afiliados en todo el país, exige renovar la orden cada seis meses. El motivo es simple: cambios de domicilio, talles, teléfonos o incluso modificaciones en el tipo de insumo que se necesita obligan a actualizar la información periódicamente.

El diputado nacional (LLA) por Santa Cruz, Jairo Guzmán, junto a Paula Álvarez, titular de la UGL PAMI Santa Cruz.

Sobre el procedimiento, detalló que el afiliado debe pedir a su médico de cabecera o tratante que genere la orden médica electrónica. Luego, acercarse a la agencia de PAMI o comunicarse con el 138 para verificar que los datos estén correctos. Teléfonos mal cargados o direcciones incompletas ya generaron más de un dolor de cabeza. “Nos ha pasado que los repartidores llamaban y llamaban y no daban con el afiliado. Eso retrasa todo”, subrayó.

Nueva conducción

Álvarez llega a esta nueva responsabilidad después de haber estado un año y medio al frente de la agencia de Las Heras, una de las más grandes de la provincia con más de tres mil afiliados.

Cabe recordar que su designación se dio tras la asunción de Jairo Guzmán -antiguo titular de PAMI Santa Cruz- como diputado nacional.

Con apenas unos pocos días en el cargo, reconoció que todavía no pudo hacer un diagnóstico profundo de la UGL, pero celebró el trabajo sólido del personal y la experiencia acumulada en cada área.

“Estoy contenta, con muchas ganas. Sé que se valoró el trabajo de la agencia y ahora me toca instalarme en Río Gallegos y conocer al equipo”, dijo entre risas, mientras contaba la logística familiar que implica una mudanza exprés antes de fin de año.

Medicamentos y cobertura

Consultada por el funcionamiento del PAMI en general, Álvarez defendió la amplitud de la cobertura y aclaró el funcionamiento del Vademécum, que en los últimos años fue objeto de múltiples polémicas. “No se bajaron medicamentos. Lo que cambió es que quienes cobran la mínima siguen recibiendo el 100% de cobertura, y quienes tienen ingresos más altos aportan un porcentaje”, explicó. Puso un ejemplo claro: “Swiss Medical cubre el 40% en la mayoría de los casos, y PAMI llega al 80%”.

También se refirió a la falta de profesionales en Santa Cruz, en distintas especialidades como urología, resonancia magnética, mamografía y otros servicios avanzados siguen dependiendo de derivaciones a Caleta Olivia o Comodoro Rivadavia, generando gastos de tiempo y energía difíciles de sostener para adultos mayores.

“No es un problema del PAMI, es un problema estructural de la provincia. Hace años que nos pasa lo mismo: los profesionales vienen un tiempo y se van. No hay especialistas suficientes y eso demora turnos, cirugías, diagnósticos”, analizó.

A pesar de las dificultades, Álvarez defendió el funcionamiento del PAMI y remarcó que las prestaciones esenciales —estudios complejos, medicación crónica, traslados— siguen garantizadas. “La cobertura del PAMI es buena. Lo que falta son médicos en general, para toda la población, no solo para jubilados”, aseguró.