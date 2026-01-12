Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gustavo Basiglio, secretario general de AMET Santa Cruz, volvió a manifestar su profunda preocupación por el escenario que enfrenta la Educación Técnica en el inicio del Ciclo Lectivo 2026, marcado por el ajuste del Gobierno Nacional.

Se recuerda que el Presupuesto Nacional 2026 se aprobó sin modificaciones a los artículos 12 y 30 del capítulo 2 por lo cual avanza el duro ajuste que sufrirá la educación técnica, la ciencia y tecnología. Según la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional (ETP) el Ministerio de Economía debía destinar el 0.2 del total del producido en Argentina para el financiamiento de las escuelas técnicas.

AMET precisó que en febrero debe abrirse el diálogo salarial con el Poder Ejecutivo.

En diálogo con LU12 AM680, el dirigente gremial expresó un “total desacuerdo con los recortes presupuestarios”, sosteniendo que “no hay que ajustar a la educación en general, no solamente la educación técnica, sino a ningún ámbito educativo; creemos nosotros que no es el lugar de ajuste”.

Advirtió sobre la “incertidumbre en las obras iniciadas el año pasado con fondos nacionales” y cómo esto impacta en la estabilidad de los trabajadores, señalando que “los docentes nos preguntan qué va a pasar con su trabajo, si van a sacar escuelas”, por lo que llevarán estas consultas a la mesa paritaria para brindar tranquilidad al sector.

En cuanto a la negociación colectiva, destacó que el objetivo principal será garantizar los puestos laborales y continuar con la recuperación del poder adquisitivo. “Vamos a tratar de arbitrar los medios necesarios para que el salario docente siga recuperando como fue el año pasado; no estamos en situación de perder trabajo ni salario, todo lo contrario”, afirmó.

Espera que la convocatoria a paritarias se concrete en febrero para iniciar las clases con una diálogo encaminado, valorando que la comunicación con el Ejecutivo provincial se mantiene abierto.

No obstante, criticó la eliminación de la paritaria nacional por parte del gobierno de Javier Milei, señalando que el salario mínimo ahora se establece por decreto, lo que representa un factor determinante del ajuste estatal. “Nosotros creemos que la educación no es un gasto y tendríamos que estar atentos al nuevo sistema de educación que se quiere implementar con la reforma educativa“, advirtió.

El referente sindical hizo especial hincapié en el desfinanciamiento directo que sufre la modalidad tras la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, lo que afecta la autarquía de los fondos que antes resguardaba el INET. “Eso para nosotros es un atraso“, denunció, agregando que el presupuesto destinado bajó.

Basiglio cuestionó la viabilidad de que la provincia afronte sola gastos tan grandes y recordó que hace seis años exigen la actualización de equipamiento: “Con este anuncio prácticamente desaparece la modalidad en algunas palabras, porque no vamos a tener financiamiento directo y vamos a depender de alguien que diga si los números del país están en condiciones o no“.

A pesar de este panorama, instó a los docentes a tener paciencia y aseguró que seguirán reclamando por la actualización de los planes de mejora y crédito fiscal que llevan años paralizados.

El torneo de Newcom que organizó AMET en Caleta Olivia.

Respecto a la demanda puntual de los salarios docentes, AMET busca que el haber de un docente ingresante en el cargo testigo equivalga al valor de la Canasta Básica Total. “Queremos que un cargo esté cobrando su equivalente a una canasta básica total en la Patagonia; eso significa trabajar sobre el salario básico”, explicó Basiglio, detallando que sus cálculos arrojan un desfasaje cercano al 30%.

Además, el sindicato mantendrá en su agenda el reclamo por la pérdida del incentivo docente, el pago del título en el segundo cargo, las titularizaciones y el ítem de seguridad para los preceptores de taller. “Los cargos jerárquicos deben presentarse el 5 de febrero y los docentes el 9; creemos que no haría falta llegar a un conflicto porque el diálogo está abierto”, confió el dirigente.

Finalmente, destacó la labor social y cultural del sindicato. Durante el pasado fin de semana, la comisión directiva organizó un exitoso torneo de Newcom en la costanera de Caleta Olivia que convocó a más de 200 personas.

El evento contó con la participación de 12 equipos provenientes de Comodoro Rivadavia, Truncado y la localidad anfitriona. “El encuentro fue un éxito; la familia caletense tuvo un fin de semana distinto“, concluyó, agradeciendo el trabajo conjunto con el área de deportes municipal y la participación activa de los afiliados en la organización del torneo.