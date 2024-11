Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A menos de un mes del inicio del Festival Río Gallegos 139° Aniversario, que se desarrollará del 13 al 18 de diciembre, continua la promoción del evento en el interior de la provincia mientras avanza el armado desde la capital.

La secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos, Moira Lanesan, visitó los estudios de radio LU12 AM680 y habló de cómo se está trabajando con miras al aniversario.

En primer término, consultada sobre los puestos, recordó: “Uno de nuestros requisitos era que la gente se forme y aprenda a armar su stand, hubo un curso gratuito que hizo CAME la semana pasada en la Semana Global del Emprendimiento, hay un montón de gente que asistió y también participó en la actividad del chef Santiago Giorgini“.

“Todos los años el intendente nos pide que no bajemos la vara. Podemos tener un contexto horrible como el que estamos viendo a nivel nacional y a nivel provincial, en el que a la gente no le alcanza, no se pueden pagar los alquileres, no se pueden pagar los servicios y no sabemos qué va a pasar el mes que viene, pero lo único que nos pidió el intendente fue: ‘No bajen la vara'”, comentó.

En este marco, desde la Secretaría de Producción avanzaron en mejorar lo que se ofrecerá durante los seis días que se extiende el festival.

En este sentido, se establecieron caracteristicas para los puesto buscando que no solo sean más atractivos sino que además brinden seguridad ante las inclemencias climáticas.

En cuanto al número de inscriptos, mencionó que fueron 1.200. “El año pasado, que para mí era una locura, llegamos a 450 puestos”, recordó y destacó la posibilidad del trabajo asociado entre emprendedores, de modo que puedan compartir stand de a dos.

Cabe señalar que si bien los inscriptos no son solo de la capital provincial, los locales tienen prioridad.

Además, señaló que “una de las prioridades de la Secretaría es que el que hoy no tiene laburo tiene más prioridad para participar en el Paseo. Los clubes y asociaciones están participando hace tres años”.

Mercado del Atlántico

Lanesan también mencionó que en el Atlético Boxing Club se emplazará el Mercado del Atlántico que abarca desde Puerto Madryn hasta Río Grande, en el marco de la firma del Corredor Turístico “Ruta de la Patagonia Azul”.

Por el momento hay una veintena de inscriptos. “Nosotros queremos tener la oportunidad de que en cada fiesta hagan esas localidades que están dentro del Corredor, nosotros podamos mandar 5, 10, y generar este mercado de de compra y venta entre las diferentes localidades”, manifestó.

En calle Fagnano, se ubicarán contenedores donde funcionará un café literario y un punto de recarga.

Recordó que el Patio Patagónico funcionará en la Sociedad Rural Río Gallegos, el Mega Distrito Emprendedor en el Río Gallegos Tennis Club y el Mercado Navideño en el Automóvil Club Río Gallegos, en avenida San Martín.

Reconocimiento

Por otra parte, sobre la Escuela de Oficios y Emprendimientos inaugurada hace una semana, Lanesan adelantó que “vamos a arrancar en diciembre con unos cursos cortitos. En febrero ya arrancamos con la escuela de verano, y en abril, la segunda camada”.

Días atrás en Buenos Aires, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó el Foro para emprendedores y pymes: Desafíos y oportunidades para contribuir con un ambiente favorable de negocios, oportunidad en la que, destacó, “al único intendente que nombraron fue al mío y por qué lo nombraron, porque somos el único municipio del país que tiene una Escuela de oficios, una Escuela de negocios para pymes”.

Cerrando, adelantó que esta semana viajará a Mendoza. “Eligieron a 10 municipios del país para armar la Red Federal de Emprendedores y nos eligieron a nosotros”, subrayó.