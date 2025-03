Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 24 de marzo se conmemoró el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” con un acto en la Plaza San Martín de Río Gallegos y una marcha hasta el Paseo de la Memoria, ubicado en las inmediaciones del Complejo Cultural Santa Cruz. La convocatoria -que inició a partir de las 17:00- contó con presentaciones artísticas, la presencia de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales, además de vecinos y vecinas de la ciudad. La lectura del documento alusivo a la fecha fue en el Paseo de la Memoria.

Dos de los organizaciones, la exsecretaria de Derechos Humanos, Nadia Astrada, y Martín Villagra, familiar de Delmiro Segundo Villagra, uno de los santacruceños asesinado en la Dictadora Militar, hablaron con La Opinión Austral. “Convocamos desde la Multisectorial por los Derechos Humanos a marchar este 24 de marzo en contra del fascismo y la miseria planificada“, comenzó Astrada y agregó: “Hay un estado nacional avasallando los derechos humanos, imponiendo el negacionismo que está llevando adelante un sistema represivo como fue el caso de Pablo Grillo en las manifestaciones por los derechos de los jubilados”.

Nadia Astrada, exsecretaria de Derechos Humanos. A su izquierda, Martín Villagra, sobrino de Segundo Villagra, uno de los santacruceños que desapareció en la última dictadura cívico-militar.

Asimismo, remarcó que como cada 24 de marzo marchan por los 30 mil detenidos y desaparecidos, por las madres y las abuelas pero “también por la realidad que nos encontramos” ya que “queremos vivir en una Argentina que sea respetuosa de los Derechos Humanos, en la que no haya represión y en la que no haya hambre“. En tanto, cuestionó el abandono de las políticas de parte del gobierno provincial. El primer gesto que se vio fue la degradación del área que dejó de ser una Secretaría para ser una Subsecretaría; hay tres causas por las cuales el Estado Provincial, más allá quién lo gobierne, es querellante” y en este aspecto puntualizó que “las causas están paradas, no vemos respuestas“.

Memoria: La fotografía de los detenidos y desaparecidos en el acto de la plaza San Martín.

Por su parte, Martín Villagra remarcó que es una fecha movilizante para la familia. Afirmó que él empezó a militar esta causa desde la llegada de las políticas de Derechos Humanos de Néstor Kirchner en 2003, donde el Estado “se empezó a hacer cargo respecto a lo que pasó en la Dictadura Cívico Militar, y le empezó a dar ese protagonismo y relevancia dentro de la provincia”. Y remarcó: “Había muy poca gente que sabía que habían desaparecidos dentro de nuestra provincia como si acá no hubiera pasado nada, y esa visibilización desde el Estado fue muy importante e hizo que empiecen a aparecer más casos y hoy estamos llegando casi a las 20 personas desaparecidas de la provincia en forma directa y muchas más de forma indirecta, pero esto se da cuando el Estado está detrás“.