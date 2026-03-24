En una jornada atravesada por la memoria colectiva y la participación ciudadana, el referente del Partido Obrero, Omar Latini, tomó la palabra durante las actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia, donde destacó la convocatoria y puso el foco en el rol de las nuevas generaciones.

“Es una jornada histórica, como tantas otras. Con la participación del Partido Obrero, pero sobre todo de la juventud, vecinos y artistas, marcan que hay un pueblo que no olvida, que tiene memoria y sigue exigiendo justicia”, expresó en diálogo con el móvil de La Opinión Austral.

Latini subrayó el peso generacional en la construcción de la memoria y el largo recorrido que implicó instalar la fecha en la agenda pública: “El 75% de la población argentina, hace 50 años atrás, no había nacido. Aquellos que tuvimos que ser la correa de transmisión de una generación que desaparecieron, nos costó mucho sembrar memoria”.

En ese sentido, recordó los inicios de las conmemoraciones en la ciudad: “Recién recordábamos con algunos compañeros, en el año 94 empezaron a realizarse los actos en Caleta Olivia. Con cinco, 10, 20 personas… la lucha en el ámbito cultural y de la educación hace que haya más participación y compromiso de otros sectores”.

Vecinos y organizaciones presentes en la jornada artística por el 24M en la plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia. FOTOS: TAMARA MORENO/LOA

En su análisis, el dirigente vinculó el pasado con el presente y planteó un escenario crítico: “Seguramente, como quedó demostrado hoy y en todas las plazas del país, hasta en el pueblo más alejado, la juventud toma esta bandera, porque por un lado recuerda el genocidio que pasó en Argentina hace 50 años, pero hoy vemos un genocidio social con los jubilados, estudiantes, desocupados, pasando hambre y revolviendo basura en un país donde se producen alimentos para 400 millones de habitantes”, apuntó en referencia a las políticas del Gobierno Nacional de Javier Milei.

Omar Latini, referente del Partido Obrero, presente en el acto por el 24M en Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El referente del Partido Obrero también trazó una lectura geopolítica y económica del proceso histórico: “La dictadura militar, la desaparición de personas y la política económica que se llevó adelante eran parte del Plan Cóndor impulsado por el imperialismo norteamericano en América Latina”. En esa línea, sumó una crítica directa al escenario actual: “Hoy tenemos un presidente argentino postrado y de rodillas frente a esos mismos intereses que están masacrando al pueblo argentino”.

En el cierre, Latini reforzó el eje central de la jornada y el reclamo sostenido a lo largo de los años: “Por eso es tan importante levantar estas banderas y seguir exigiendo, más que nunca, memoria, verdad y justicia”.

Leé más notas de La Opinión Austral